Cantaires de l'Orfeó Català rebutgen la presència de Felip VI al Palau de la Música aquest diumenge

Un grup de cantaires de diversos cors de l'Orfeó Català han emès un comunicat per mostrar el seu "desacord" i "rebutjar" la presència del rei Felip VI al Palau de la Música en motiu del sopar inaugural del Mobile World Congress d'aquest diumenge.

En concret, li retreuen el discurs del dia 3 d'octubre, que consideren "especialment greu i rebutjable" perquè "va abonar la violència contra el poble català". En aquest sentit, defensen que el Palau de la Música "ha estat sempre un símbol de la lluita per la llibertat i un lloc clau pel catalanisme", i per això no volen que la seva història "sigui humiliada" pel monarca. El comunicat que han fet públic ha rebut 150 adhesions.

Els signants es mostren "honorats" perquè l'esdeveniment celebri el seu sopar inaugural al Palau de la Música, i volen donar "la benvinguda a tothom". Ara bé, argumenten que no poden rebre el monarca després de "la repressió" de l'1-O i "l'aplicació del 155".