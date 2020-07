Un vibrant drama bèl·lic de guerra submarina i altres estrenes de la setmana

'EL CANTO DEL LOBO'

Esplendor i absurd de la guerra submarina

Resseguir la biografia d’Antonin Baudry, el guionista i director d’ El canto del lobo, permet distingir amb claredat les virtuts d’aquesta solvent opera prima, una gran producció que aprofita els seus recursos materials i expressius amb una sobrietat considerable. Abans d’estudiar literatura a l’Escola Normal Superior de París, Baudry va fer la carrera d’enginyeria de camins, canals i ports a l’École Polytechnique, fet que explica la manera en què El canto del lobo es recrea en l’aspecte tècnic de les seves sensacionals batalles submarines, protagonitzades no només per submarins. Baudry converteix aquestes escenes en un veritable espectacle de dansa físico-matemàtica atorgant un pes inusual a les eines cartogràfiques, els senyals sonors i les representacions gràfiques dels monitors de les naus. Un pòsit científic que atorga sentit i dinamisme a l'abstracta interacció entre el claustrofòbic espai interior dels submarins i la immensitat de l’oceà. Segueix llegint. Disponible a Netflix i en lloguer a Filmin i Rakuten



'THE BEAST'

Correcte i previsible 'thriller' coreà que treu múscul en un parell de seqüències d'infart

Com l’emblemàtica Memories of murder, de Bong Jon-hoo (el director de moda després del fenomen Paràsits), The beast té com a protagonistes dos policies a la recerca d'un assassí en sèrie de noies. Memories of murder, com Oldboy, ha complert disset anys i ja en fa deu d'un altre excel·lent thriller coreà, The yellow sea. Abans de Paràsits, doncs, el cinema de Corea del Sud ja portava dues dècades exportant pel·lícules de gènere d'alta volada, peces d'orfebreria tècnica capaces d'unir estil i crítica social. La febril producció coreana implica, però, que per cada Burning (sublim) han d’existir unes quantes The beast, que busquen un públic més ampli. Segueix llegint. Estrena en cinemes



'AMOR EN POLVO'

Dos directors debutants aposten per la comèdia d’embolics sexuals sobre intercanvi de parelles

“Tia, no en diguis swingers, com als 90!”, diu la Mia (Macarena Gómez) a la seva amiga Blanca (Lorena López) en el pròleg d’ Amor en polvo, el debut en el llarg dels valencians Juanjo Moscardo i Suso Imbernón. La Blanca és parella del Pablo (Enrique Arce) i volen iniciar-se en l'intercanvi sexual, sense tenir en compte una crisi que pateixen des de fa temps. El principal problema de la proposta, tanmateix, és que el terme swingers no és l'únic que ha quedat obsolet (almenys en el llenguatge modern), sinó també les comèdies d’embolics sexuals amb l'intercanvi de parelles com a conflicte narratiu, ja que a les portes de la tercera dècada del segle XXI, amb l’expansió actual d’identitats i de relacions sexuals i afectives, el tema sembla una mica desfasat. Segueix llegint. Estrena en cinemes