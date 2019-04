Cap de setmana de cinema: 'Vengadores' i quatre crítiques més

'VENGADORES: ENDGAME'

L'univers cinematogràfic de Marvel fa una rotllana per entonar l'hora dels adeus

La conclusió de 'Vengadores: Infinity Wars', on se’ns mostrava com Thanos (Josh Brolin) consumava el seu pla de dur a terme un genocidi còsmic que feia desaparèixer la meitat del superpoblat univers cinematogràfic de Marvel (i milions de víctimes col·laterals), ja anunciava que 'Vengadores: Endgame' no podia començar fent broma. Com si es tractés d’una desviació hiperbòlica de la sèrie 'The Leftovers', el primer acte d’aquesta funció descriu un món en estat de dol, que no aconsegueix deixar enrere el pes de les absències que planen damunt seu... Continua llegint

'LA PORTUGUESA'

Lluminosa adaptació literària sobre l'espera d'una esposa

La portuguesa del títol és la jove esposa de Herr von Ketten, que veu com el seu marit la deixa en un castell al nord d'Itàlia per dedicar-se a batallar durant anys en el conflicte que manté amb el bisbat de Trento. Però aquí l'acció històrica queda com a context de fons per ressaltar el poder d'una figura femenina que desborda la situació de suposada inactivitat a què es veu abocada... Continua llegint

'BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS'

Un viatge d'amistat durant el rodatge de 'Las Hurdes'

A principis dels anys 30, amb un equip format per surrealistes francesos i anarquistes aragonesos, Luis Buñuel va marxar als confins d'Espanya per engegar el rodatge de 'Las Hurdes, tierra sin pan', l’únic documental del de Calanda i una de les grans pel·lícules del setè art. D’uns 27 minuts de durada, el film parla de l’Espanya endarrerida d’aquell temps, però també és la materialització de l’amistat de Buñuel i Ramón Acín, pedagog anarcosindicalista que va finançar el projecte gràcies a la loteria... Continua llegint

'LETO'

Llibertat i censura en l'escena rock de l'URSS del 1980

El retrat que proposa el director rus Kirill Serebrennikov de l’escena rockera soviètica de principis dels anys 80 –on els anhels de llibertat eren trinxats per la censura– pot llegir-se com una crítica velada al llegat de repressió i l'autoritarisme que impregna el present de la nació russa. Serebrennikov es va veure obligat a muntar la pel·lícula sota arrest domiciliari... Continua llegint

'GLORIA BELL'

Un 'remake' perfectament prescindible

'Gloria Bell' és una recreació mimètica, pla per pla, de 'Gloria', excel·lent film dirigit per Lelio abans d''Una dona fantàstica', amb una diferència fonamental: ara és Julianne Moore, i no Paulina García, qui encarna aquesta dona madura i solitària que s'aferra a una nova relació amorosa com si fos un bot salvavides. Per als que creiem en l'aportació fonamental dels actors al significat d'un film, aquest és un perfecte cas d'estudi... Continua llegint