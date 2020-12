Carlos Sadness actuarà al Palau Sant Jordi el 20 de març

La promotora The Project mou peça i anuncia un concert al Palau Sant Jordi, un espai sense activitat musical des de l'inici de la pandèmia. L'artista triat per a l'esdeveniment és el barceloní Carlos Sadness, l'actuació del qual serà el 20 de març. El concert, que forma part del festival Guitar Bcn, se celebrarà amb un aforament adaptat a la normativa que estigui vigent al març.

L'actuació de Carlos Sadness estava prevista per al 19 de desembre al Sant Jordi Club, però The Project ha decidit traslladar-lo al març i a l'espai de concerts cobert més gran Barcelona. El propòsit és iniciar "el camí cap a la normalitat establint tots els protocols sanitaris per garantir la màxima seguretat dels assistents i confirmar que la cultura es segura".

Les entrades es posaran a la venda el dilluns 21 de desembre a la web del Guitar Bcn.