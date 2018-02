Maria Carme Ferrer, nova presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya

El Gremi de Llibreters de Catalunya ha escollit per unanimitat Maria Carme Ferrer com a nova presidenta. Ferrer és la gerent de la llibreria Troa Empúries de Girona i assumeix el càrrec amb la voluntat de "potenciar la formació del sector i construir estratègies per fomentar la lectura", segons ha explicat ella mateixa. La llibretera substitueix Antoni Daura i ha estat escollida per unanimitat en l'única candidatura presentada. Daura deixa el càrrec després de vuit anys que qualifica "de difícils per la situació econòmica però intensos i estimulants, en què s'ha avançat en projectes nous" com per exemple l'Escola de Llibreria, la primera de l'Estat i de la qual han sortit llibreries noves, o Libridata, eina de gestió i coneixement del mercat.

La nova presidenta ha explicat que té la intenció de "fomentar la comunicació i el diàleg amb les administracions per construir estratègies comunes de suport i foment del lector sobretot entre els més petits". Alhora ha expressat la voluntat de fer que "les llibreries siguin properes, i que els nens i les nenes vinguin i que els professors triïn els llibres adequats". També ha manifestat "la idea de potenciar projectes consolidats, com l'Escola de Llibreria", imprescindible per a la formació del sector, o bé el Premi Llibreter, que "s'ampliaria a un nou guardó sobre literatura infantil i juvenil", ha explicat la nova presidenta. Creu també fonamental que el Gremi actuï "com a presentador de serveis i difusor de l'activitat cultural de totes les llibreries del país, per vitalitzar la comunicació", conclou la presidenta.

La nova junta comptarà amb Paula Jarrín, de la Llibreria Al·lots, com a vicepresidenta; Marc Caparrós, de la Llibreria Cinta, com a vicepresident segon; Irene Tortós, de la Llibreria L'Altell, com a secretària, i Carme Prims, de La Caixa d'Eines, com a tresorera.