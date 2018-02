Carme Pinós farà el cinquè pavelló temporal de la fundació Naomi Milgrom a Melbourne

El reconeixement internacional de Carme Pinós, l'autora del CaixaForum de Saragossa i la nova escola Massana, arriba a Austràlia: l'arquitecta ha sigut elegida per la fundació Naomi Milgrom per l'enfocament "humanista" de la seva obra per dissenyar el seu cinquè pavelló temporal, coneguts com MPavilion.

Els MPavilion estan ubicats al Jardins Reina Victòria i en les edicions anteriors els van dissenyar Rem Koolhaas i David Gianotten, Studio Mumbai, Amanda Levete i Sean Godsell Architects. Els pavellons estan concebuts com un espai cívic i un laboratori cultural i al llarg de quatre mesos acullen un programa de xerrades, tallers, 'performances' i instal·lacions per debatre sobre el paper de la cultura, l'arquitectura i el disseny per fer millorar la qualitat de vida de les ciutats i fer-les més creatives i igualitàries. L'espai obrirà a l'octubre i romandrà obert fins al febrer de 2019.

Carme Pinós té una dilatada trajectòria internacional: és l'autora de dos grata-cels d'oficines a Mèxic, un edifici universitari a Viena i del pla urbanístic de Saint-Dizier, a França. A més, recentment ha rebut diversos guardons internacionals: el Neutra Award de la universitat de Califòrnia Cal Poly Pomona i el Premi Nacional de Dones arquitectes de França.

A Catalunya, Carme Pinós ha finalitzat dues obres: la nova escola Massana, inclosa dins la renovació de la part posterior del mercat de la Boqueria i la plaça de la Gardunya, i la delegació de la Generalitat a Tortosa.