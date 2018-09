Carol López, Marc Crehuet i Joan Yago fan temporada al Teatre Eòlia

El Teatre Eòlia vol ser un trampolí per a les noves fornades d’artistes. Per impulsar-los en el món professional, la sala ha programat una temporada formada per grans noms de la dramatúrgia catalana, que exerceixen de professors a l’Escola Eòlia, i intèrprets joves. Entre els primers hi ha Joan Yago, que dirigirà El futur, una peça sobre com es veurà l’època actual d’aquí unes dècades. També passarà per l’Eòlia l’obra de Marc Crehuet Sucedáneas, una comèdia sobre les contradiccions de cinc universitàries, mentre que Carol López, Oriol Tarrasón i David Pintó preparen espectacles que estrenaran dins les Mostres d’Intèrprets i Creadors Emergents. L’Eòlia acollirà també els dos muntatges guanyadors de la Beca Odisseu: 42 km, amb Georgina Latre, Diana Gómez i Rafa Delacroix i L’Amor (no és per mi, va dir Medea) de la companyia Les Antonietes.

Una altra de les propostes destacades és el Fest(i)Vers, un nou festival a càrrec de la Jove Companyia de Teatre en Vers. La temporada arrenca divendres amb Al Sud del Paral·lel, una obra musical de Carlos Gramaje i Xavi Morató.