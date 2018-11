Carrie deixa anar la seva fúria al Teatre Gaudí

El Teatre Gaudí es tenyirà de sang. Carrie, l’adolescent amb poder telecinètic que va imaginar Stephen King en la primera novel·la que va publicar el 1974 i que el va llançar a la fama, pren cos en un musical de petit pressupost però amb una companyia multitudinària de 26 artistes. Ferran Guiu és el director i el productor que assumeix el risc de muntar un espectacle que va fracassar estrepitosament en el primer intent d’arribar als grans escenaris de Broadway el 1988, però que va tenir una segona vida exitosa el 2012. Aquesta és la versió que es podrà veure a Barcelona.

Amb música de Michael Gore, lletres de Dean Pitchford i llibret de Lawrence D. Cohen, el musical despulla la història de tot artifici i, pràcticament sense escenografia, se centra en el personatge de la noia i en la seva doble tragèdia: d’una banda, víctima dels jocs dels seus companys d’institut i, de l’altra, ostatge del fanatisme religiós d’una mare que l’estima de forma equivocada. Aquests són els temes que van interessar Guiu: “El bullying, el fonamentalisme religiós i la sobreprotecció dels pares -diu- . Són temes d’absoluta vigència. Només cal veure la notícia de l’últim tiroteig als Estats Units. L’obra mostra que l’odi porta l’odi”. Els altres arguments per escollir el muntatge també són importants. “M’agradava que fos un repartiment de gent jove i una obra encarada a la gent jove, per a la qual es fa massa poc teatre, tot i que Broadway cada vegada s’hi fixa més per ampliar l’espectre de públic. I, esclar, la música, que m’entusiasma. Té la part més canyera dels joves, amb el rock i la balada, i la part melòdica i lírica de la relació mare-filla”, explica.

Carrie es podrà veure al Teatre Gaudí del 15 de novembre al 4 de gener, una temporada curta tenint en compte l’envergadura del projecte. L’obra compta amb 16 personatges i 4 músics en directe, però tant el quartet com les dues protagonistes, Carrie i la mare, estan desdoblats, per això calen fins a 26 intèrprets, la majoria joves sorgits de càstings en escoles de teatre musical. Actuen per torns les actrius veteranes Anna Valldeneu i Muntsa Rius, i les debutants Raquel Jezequel i Georgia Stewart. El fet que l’equip creatiu cobri només de taquilla és una manera d’oferir certa llibertat als actors si tenen algun compromís en altres produccions. L’austeritat de la proposta també ha fet esmolar l’enginy en la part màgica i gore del muntatge. La solució la van tenir a El Rei de la Màgia amb un consell: “El més fàcil és el més efectiu”, confessa Guiu.

Una fàbrica de creació de musicals?

Després de deu temporades, el Teatre Gaudí Barcelona (TGB), situat a la Dreta de l’Eixample, encara un relleu generacional. El director artístic Ever Blanchet compartirà càrrec amb Ferran Guiu, director del musical Carrie i d’espectacles com Tick Tick Boom i Tell me on a Sunday, vistos al mateix TGB i al Versus Teatre, i anteriorment productor executiu d’El Musical Més Petit. Blanchet diu que el teatre “necessita saba nova” però també canvis més profunds. El TGB té un pressupost de 450.000 euros anuals i un ajut de 36.000 euros de l’Ajuntament i 24.000 de la Generalitat (en total, el 13%). A més, l’any passat van perdre el conveni triennal per a producció pròpia que suposava un ingrés de 240.000 euros en tres anys. “Si es vol mantenir l’activitat, ara queda clar que som inviables”, afirma. El que proposarà al consistori és que la sala sigui una fàbrica de creació municipal dedicada als musicals, “que és el que ja som”, diu, i recorda l’èxit de musicals com Sugar i El despertar de la primavera. Blanchet reclama un suport pressupostari més gran i més estable.