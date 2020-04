"Decepció, desconcert" i "falta de respecte al sector": la carta del CoNCA al ministre de Cultura

Continuen les crítiques del sector cultural al ministre José Manuel Rodríguez Uribes, que, en la seva compareixença d'aquest dimarts, va evitar concretar cap actuació concreta per pal·liar la greu crisi que l'epidèmia del coronavirus està provocant en el teixit cultural del país. L'última veu a qüestionar la posició de Rodríguez Uribes ha sigut el CoNCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, que, a través d'una carta oberta, ha censurat les declaracions del ministre expressant la "decepció, desconcert i profunda preocupació", pel que consideren "una falta de respecte cap al sector cultural i la seva situació actual".

Per al CoNCA, no és comprensible que el ministre faci bandera de les reunions mantingudes amb representants del sector, que li han fet arribar la gravetat de la situació i "han posat sobre la taula nombroses propostes que podrien ajudar a millorar-la", i que la conclusió sigui que "ara no és el moment d'emprendre cap acció concreta". "És ara quan s’ha d’actuar i no esperar a fer-ho quan una part important d’aquest teixit possiblement hagi desaparegut", reclama el CoNCA.

El comunicat, que té com a títol "Així no, sr. ministre", exigeix "un pas endavant" i recorda que "no deixar ningú enrere vol dir també no abandonar el sector cultural". Entre les propostes que es fan hi ha promoure "desgravacions fiscals, lleis de mecenatge i mesures de protecció dels artistes" i, com ja van demanar el 3 d'abril, mesures urgents com "l’ajornament i la concessió de facilitats de pagament de les liquidacions de l’impost del valor afegit del primer i segon trimestre i de les quotes de Seguretat Social de les persones acollides al Règim Especial de Treballadors Autònoms".

L'endemà de les declaracions del ministre, l'Acadèmia Catalana de la Música ja va reclamar la seva dimissió pe mostrar "el desconeixement més absolut de la realitat majoritàriament precària i desestructurada del sector cultural i artístic", unes crítiques que s'afegien a les de la Unió d'Actors i Actrius, el principal sindicat professional d'actors d'àmbit estatal, que consideraven "inadmissible" que el ministre ajornés les mesures de suport per al sector i afirmaven que el sector se sentia "ultratjat" i "abandonat".