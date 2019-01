Casa Leopoldo crea un nou premi literari d'obra publicada en castellà

El restaurant Casa Leopoldo de Barcelona impulsa un nou premi literari a obra publicada en castellà, segons ha anunciat avui l'editor de Malpaso, Malcolm Otero, coorganitzador del certamen al costat de l'actual propietari del local gastronòmic i literari, Oscar Manresa. Otero ha dit a RAC1 que les bases del premi es donaran a conèixer aviat i que tindrà dues categories: ficció i no-ficció.

El guardó no tindrà dotació econòmica però sí escriptors de prestigi al jurat, com Enrique Vila-Matas i David Trueba. Les obres candidates seran escollides pels membres del jurat i el nom dels dos guanyadors es decidirà en una tertúlia literària i es donaran a conèixer previsiblement abans de la diada de Sant Jordi.

Casa Leopoldo, que celebra 90 anys, és un clàssic de la restauració i la literatura, famós per ser l'escenari on transcorren moltes de les aventures del detectiu Pepe Carvalho, creat per Manuel Vázquez Montalbán, i per haver sigut punt de reunió de tertúlies literàries de la segona meitat del segle XX. L'anunci s'ha fet dies abans que aparegui una nova aventura del detectiu, creada per l'escriptor Carlos Zanón.