La Casa Museu Verdaguer posa en línia el catàleg de la biblioteca

La Fundació Jacint Verdaguer ha inaugurat aquest dimarts una nova web, en la qual es pot consultar i

reservar en préstec –per a després del període de confinament obligat– el catàleg de la

Biblioteca de la Casa Museu. La iniciativa, que pretén traslladar La Butaca de Llegir de la Casa

Museu de Folgueroles al món digital, té la voluntat de facilitar l’accés a l’obra de Verdaguer i, al mateix temps, de promoure’n la lectura.

El nou catàleg en línia conté 944 dels 1.555 registres que configuren el fons bibliogràfic de la Fundació Jacint Verdaguer, tot ells relacionats amb el poeta. El catàleg ofereix la possibilitat de fer cerques

simples, avançades, per intervals d’anys, així com per índex temàtic i d’autors. Entre els exemplars susceptibles de préstec hi ha les dues últimes novel∙les sobre Verdaguer, Fills de la terra dura, de David Palomeras (Comanegra), i Entre el cel i l’infern, d’Àlvar Valls (Edicions de 1984), adquirits per la Fundació Jacint Verdaguer aquest mes de març del 2020.

El fons bibliogràfic, conjuntament amb el fons documental i el fons etnogràfic i artístic, configura el fons de la Casa Museu Verdaguer. Un fons que continua viu i que segueix creixent des de la creació de la fundació amb l’objectiu de recollir i conservar la producció bibliogràfica relacionada amb Verdaguer des del segle XIX fins a l’actualitat.

La consulta i reserva digital del catàleg de la Biblioteca de la Casa Museu és la primera acció d’un conjunt d’iniciatives commemoratives del 175è aniversari del naixement de Verdaguer (el 17 de maig), que tot just comencen i que es preveu que s'entenguin al llarg d’aquest 2020. Totes les accions aniran acompanyades de la nova identitat que s’ha creat per donar a conèixer el 175è aniversari del naixement del poeta, obra de l’estudi de disseny Control Z Comunicació de Torelló.