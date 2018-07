Casar-se en un monument, 10.000 euros

El MNAC va llogar la Sala Oval per al casament dels Mittal per 205.000 euros. Beyoncé i Jay-Z van gravar el videoclip d’ Apeshit amb un Louvre tancat al públic i sense que n’hagi transcendit el preu del lloguer. I el cap de setmana passat Kimbal Musk, germà del fundador de l’empresa de cotxes elèctrics Tesla, va llogar els jardins i el fòrum del jaciment d’Empúries per celebrar-hi el seu casament. Dir-se el sí envoltat d’art pictòric, galeries d’escultures i pedres centenàries no és nou ni excepcional, segons la Generalitat, que té unes tarifes establertes.

Els monuments i jaciments de Catalunya, que són responsabilitat de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, estan disponibles per a qui vulgui celebrar-hi una cerimònia, un congrés o fer publicitat (Isabel Coixet va filmar un anunci de Damm a Empúries i James Bond es va prendre una Heineken al castell de Cardona). Només hi ha una mena d’actes que estan vedats als monuments que formen part del patrimoni públic català: els polítics. “És el tercer casament que se celebrava al juny a Empúries. No és cap novetat, i es van pagar les taxes i la compensació habituals”, assegura Josep Manuel Rueda, nou director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. És a dir, es van abonar 9.954 euros per les dues hores que va estar tancat al públic dissabte, de 5 a 7 de la tarda. En aquestes dues hores es van perdre uns 89 visitants i, tenint en compte que el preu de l’entrada és de 4,5 euros (més 1 euro per a l’audioguia), es van deixar d’ingressar uns 375 euros en concepte de visites. “Als jardins es va celebrar el casament, la cerimònia va tenir lloc al fòrum romà i es van fer visites guiades per als 300 comensals”, assegura Rueda. El tancament en hores de visites sí que és força excepcional, perquè la majoria de casaments se celebren quan els monuments no estan oberts.

Divendres a la tarda, l’Ajuntament de l’Escala també va tancar el poble medieval de Sant Martí d’Empúries perquè els nuvis i els seus famosos convidats poguessin celebrar la festa. Segons fonts del consistori, es van pagar les mateixes taxes que si s’haguessin clausurat els carrers per a un rodatge: 10.000 euros per l’ocupació d’espai públic i pel reforç policial. Els restaurants, bars i comerços també van rebre compensacions, però aquestes gestions van ser privades.

Cardona, la preferida per a casoris

Del patrimoni català, on se celebren més casaments -una vintena a l’any- és en una de les joies romàniques del Bages: la col·legiata de Sant Vicenç del castell de Cardona. Les diferències de preus entre els monuments no són gaire substancials. Per exemple, tenir per a ús personal i exclusiu la col·legiata de Cardona durant mig dia costa 1.625 euros; pel mateix nombre d’hores es pot tenir el refetor de la cartoixa d’Escaladei pagant 1.300 euros; llogar el dormitori del reial monestir de Santes Creus són 1.625 euros, i l’església del conjunt monumental de Sant Pere de Rodes costa 1.170 euros. “No té sentit que renunciem a aquests ingressos -justifica Rueda-. Però en cap cas els diners que es recapten són la part bàsica dels ingressos, sinó només una petita part, i cada centre decideix com els gestiona”. El MNAC, en aquest cas, va decidir comprar un quadre de Tapiró, El santó Darcagüey.

L’any passat es van ingressar 75.952,91 euros en concepte de lloguer d’espais, 7.001,85 dels quals corresponien a Empúries. El pressupost anual de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural és de 20 milions d’euros. Per tant, l’any passat els ingressos per lloguer d’espais van suposar menys d’un 3%.