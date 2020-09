Les cases museu busquen el públic local i multipliquen els atractius per resistir davant el covid

El covid ha posat contra les cordes les cases museu més importants de Barcelona: han hagut de reduir l'aforament a un terç i sobretot han perdut el públic turista, que podia arribar fins a un 95% del total. "Durant els mesos de juliol, agost i setembre venien unes 1.500 persones cada dia, i ara en venen unes 100", afirmen des del Palau Güell. Les mateixes fonts asseguren que són "una rara avis", perquè a diferència de la resta de cases museu són un equipament públic, gestionat per la Diputació de Barcelona. Precisament per això han pogut seguir oberts amb tan poc públic en un temps tan difícil. "Vam poder posar totes les mesures de seguretat i això ens va facilitar obrir al juny. I ara tenim més personal d'atenció al client que abans. El que no hem fet és una campanya de publicitat. La teníem programada i la vam aturar, perquè des de l'administració pública es diu que el millor és quedar-se a casa perquè torna a haver-hi rebrots".

A la Casa Batlló i la Pedrera els percentatges de públic local i turista s’han invertit i ara en tenen un 90% de local. “Això no compensa. El nivell de visites d’aquest estiu està entre el 10% i el 15% respecte a l’any passat, encara que va ser un any excepcional”, afirma Xavier Bas, subdirector general de la Fundació Catalunya La Pedrera i director de la gestió de públics. “Durant les últimes setmanes de juliol es va notar una mínima presència de turistes, bàsicament europeus, però després ha baixat fins a pràcticament desaparèixer”, explica Bas. “S’ha de viure molt a la setmana”, subratllen des de la Casa Vicens.

Després de prendre totes les mesures sanitàries perquè la visita sigui segura, a la Casa Batlló van instal·lar un sistema d’ionització bipolar de plasma fred per purificar l’aire. Els responsables de totes les cases segueixen treballant sense descans per adaptar-se a la situació i atraure visitants. El Palau Güell ha reajustat horaris i també ho ha fet la Casa Ametller, que obre de dimecres a diumenge en comptes de cada dia. La Casa Vicens i la Pedrera ofereixen al·licients com un aperitiu i una copa de cava en alguns moments. A la Casa Batlló donen un petit obsequi als més petits, quan van poder tornar a obrir van regalar més 40.000 entrades per a residents a Catalunya i sanitaris espanyols i han llançat diverses promocions per atraure el públic local. Aquesta casa rep un milió de visitants l’any i ara han reduït l’aforament més enllà de les restriccions imposades pel covid.

A la Pedrera també van aprofitar la represa per obrir al públic espais que normalment estan tancats, com el passadís de la primera planta i l’auditori de les antigues cotxeres, i així ser “atractius” per al públic local. A la Casa Vicens, que va tornar a obrir al juliol, també han seguit aprofundint en els vincles amb el barri, amb accions com els descomptes en el preu de l’entrada que donen als comerços associats perquè els reparteixin entre els clients. “L’esforç que fem amb el barri de Gràcia ha continuat. No vam enfocar el projecte al 100% en el públic estranger”, expliquen fonts de la Casa Vicens, que ara pot rebre 60 persones cada hora.

Pel que fa a les Cases Singulars, va tornar a obrir l'Amatller a l’agost i aquest dimarts es van reprendre les visites a la Biblioteca Pública Arús i a la col·lecció de Sherlock Holmes que els va donar Joan Proubasta. Aquesta setmana també reprendran l’activitat altres monuments com la Casa Rocamora, la Casa Felip i el Palau Baró de Quadras. A la Casa Amatller les visites van davallar, però les responsables estan satisfetes per la resposta del públic local i per com el seu model de visites en grups reduïts ha funcionat en temps del covid i no han hagut de fer grans canvis. “La gent se sent segura en aquests llocs”, diu Isabel Vallès.

Sembla que la tardor també serà complicada per a aquests equipaments, i per això al Palau Güell segueixen potenciant les activitats virtuals, com un cicle de conferències que fan a la tardor. Un dels seus plats forts era una audioguia multimèdia que van estrenar l’any passat. Ara no la poden donar, però han desenvolupat una apli amb tots els continguts sobre l’edifici. Pel que fa a la Casa Vicens, tenen previst inaugurar una nova exposició temporal coincidint amb les festes de la Mercè. “Al setembre tot torna, i és quan es pot avaluar cap on es pot anar i si realment ve la gent”, diuen a la Casa Vicens.