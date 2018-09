Castelló recupera els refugis de la Guerra Civil

L’Ajuntament de Castelló ha fet el primer pas per a la creació del futur Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC) amb l’obertura al públic del refugi antiaeri de la plaça Tetuan, construït l’any 1937 davant els continus bombardejos i atacs de l’aviació i dels vaixells franquistes. En total, durant la Guerra Civil Castelló va tenir 43 refugis públics i 300 de privats que van ser claus en la protecció dels castellonencs davant els 44 bombardejos que en menys de tres anys va patir la ciutat i que van causar més de 160 morts, nombrosos ferits i la destrucció de moltes vivendes i edificis oficials.

El govern municipal destaca que la rehabilitació del refugi permet “mostrar la crueltat a què va estar sotmesa la ciutadania” i ajuda al coneixement de la història i la difusió “de la cultura de la pau”. Una aportació que la regidora de Cultura, Verònica Ruiz, emmarca en el deure de “recuperar el nostre patrimoni, omplir els grans silencis i contar sense vergonyes”.

L’actuació de l’Ajuntament de Castelló s’ha sumat al procés de recuperació dels refugis iniciat a València, que va arribar a tenir-ne 342 al final de la guerra. L’any passat la ciutat del Túria ja va obrir al públic el refugi escolar de l’Ajuntament de València, el del col·legi republicà Grup Balmes, el del carrer Serrans i el de l’antiga fàbrica d’equipaments hidràulics Bombas Gens. La recuperació d’aquestes construccions ha sigut possible perquè, un cop acabada la guerra, el règim colpista no va destruir els refugis i els va aprofitar per instal·lar-hi centenars de famílies sense recursos. Un ús que va abandonar l’any 1947 quan, ja acabada la Segona Guerra Mundial, els països aliats van descartar l’ocupació d’Espanya. Va ser aleshores quan el règim franquista va cegar, enderrocar o reconvertir en magatzems moltes d’aquestes edificacions.