Catalana Occident compra la Torre Bellesguard de Gaudí per 30 milions d'euros

El Grup Catalana Occident ha comprat la Torre Bellesguard de Barcelona, construïda per Antoni Gaudí a principis del segle XX, per 30.184.000 euros (33 milions d'euros incloent-hi els impostos). Segons informa 'El País', l'adquisició s'ha produït després que l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el Consell Comarcal del Barcelonès declinessin exercir el dret a tanteig i retracte d'adquisició preferent que estableix la llei per quedar-se amb l'edifici si pagaven la quantitat establerta en l'operació de compravenda. La Torre Bellesguard era, des del 1944, propietat de la família Guilera.

Segons 'El País', Catalana Occident ha tancat l'acord de compravenda tot i que l'operació encara està pendent "d'alguns serrells". La intenció és que l'edifici continuï obert al públic. La família Guilera ha viscut a la Torre Bellesguard des de mitjans del segle passat. El 2008 van decidir obrir-la al públic després de finançar una reparació molt costosa per restaurar-ne la façana i el pinacle. Des d'aleshores l'edifici ha acollit visites guiades i activitats culturals com les Nits Gaudí, un cicle d'espectacles dins la torre.