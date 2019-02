Catalunya manté la presència a Arco amb catorze galeries

La pròxima edició d’Arco (del 27 de febrer al 3 de març) comptarà amb catorze galeries catalanes: Àngels Barcelona, ADN, Joan Prats, Marc Domènech, Mayoral, Ana Mas Projects, RocioSantaCruz, etHall, la valenciana Espai Tactel (que va obrir la seu barcelonina al novembre), Miquel Marcos, Senda (que exposarà fotografies inèdites de Miralda), ProjecteSD i Polígrafa Obra Gràfica. També hi ha un nou espai dins la secció Opening, Bombon Projects. Tot i així, hi ha dues baixes destacades, ja que Carles Taché i Estrany-de la Mota no hi acudiran “per decisió pròpia”, com va dir el galerista i membre del comitè Josep Aloy. Precisament Estrany-de la Mota va anunciar fa pocs dies que tancarà al juny. La galeria va obrir el 1996 i, dos anys després de la mort prematura d’Antoni Estrany, Àngels de la Mota recorrerà la trajectòria de la sala amb una exposició formada per obres i publicacions de totes les dècades de l’activitat artística d’Estrany i ella mateixa. “M’agrada pensar que el nostre recorregut ha ajudat altres persones a trobar el seu: el dels artistes amb els quals hem tingut el plaer de treballar, però també el de les persones que han format part dels nostres equips en diferents èpoques i que avui ocupen llocs predominants en el teixit artístic nacional i internacional”, afirma De la Mota, que també anuncia un nou projecte després de l’estiu.