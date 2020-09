Cate Blanchett defensa el cinema tradicional davant la "monocultura" de l''streaming'

L’actriu australiana Cate Blanchett s’ha sumat aquest dimecres a la crida que ha fet el director artístic de la Mostra de Venècia, Alberto Barbera, perquè es protegeixin els festivals de cinema en els temps excepcionals del covid, segons informa Efe. "Es el moment de reivindicar el rol i la importància dels festivals en suport de la promoció del cinema d’arreu del món i de l’europeu en particular", diu el manifest que han signat Barbera i els directors dels festivals de Canes, Sant Sebastià, Locarno, Berlín, Rotterdam, Karlovy Vary i Londres. Blanchett s’hi ha sumat com a presidenta del jurat d’aquesta edició de la Mostra i creu que la crisi que ha provocat la pandèmia ha de ser un revulsiu per fer "emergir de nou" el cinema. "Tenim la possibilitat d’examinar el que no hem estudiat abans, com la tecnologia de streaming i les implicacions que té en el món del cinema. Hi ha moltes oportunitats d’obrir grans preguntes", explica l’actriu.

L’actriu creu que "la indústria reemergirà més resilient, creativa i inventiva". "Estic plena d’esperança en aquest sentit. Hi ha molts reptes en aquest sentit", explica, un dels quals és la "monocultura de l' streaming", malgrat que és la presidenta d’un festival que cada any admet produccions de Netflix; i un altre és mantenir les sales de cinema obertes.