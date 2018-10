La catedral de Barcelona acollirà la missa funeral de Montserrat Caballé el 17 de novembre

La missa funeral en record a la soprano Montserrat Caballé, que va morir el 6 d'octubre, tindrà lloc el 17 de novembre a la una del migdia a la catedral de Barcelona. La cerimònia, organitzada per la seva família i amb el suport del Gran Teatre del Liceu, comptarà amb l'actuació de l'Orquestra Simfònica i el Cor del Liceu, que interpretaran el 'Rèquiem' de Verdi. Al concert també hi participaran la soprano Ainhoa Arteta, la mezzosoprano Maite Beaumont i els tenors Nikolai Schukoff i Alexander Vinogradov. La missa funeral serà d'accés lliure i està oberta a tota la ciutadania.

Així mateix, el Liceu obrirà les seves portes el mateix dissabte perquè tothom qui ho vulgui pugui seguir en directe la missa i el concert des del teatre. A més, l'acte serà retransmès per Televisió Espanyola a àmbit estatal. Amb motiu de la cerimònia i les corresponents tasques de preparació, el Liceu ha cancel·lat el concert previst per al 17 de novembre, 'El cant de la Terra'. El teatre prepara, a més, un homenatge musical a Montserrat Caballé que comptarà amb el suport d'altres grans teatres del món on la soprano va actuar. Serà un concert internacional que se celebrarà a la primavera al Liceu i que servirà per recordar la trajectòria de la soprano.