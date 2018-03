Catfolkin estrenen el videoclip de 'Dit i fet'

Els Catfolkin segueixen amb la seva habitual alegria al videoclip de 'Dit i fet', una de les cançons del disc 'Que no s'aturi' publicat per Discmedi, un treball que dona continuïtat a l'àlbum 'Tocant fusta' (2016).

La cançó representa perfectament el do dels Catfolkin, peces amarades de folk de taverna que remenen el cançoner popular català i que té la seva màxima expressió en concerts com el que faran el 13 d'abril al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona, on presentaran oficialment el nou disc.