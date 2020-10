Els Centre Georges Pompidou exposa les seves maquetes i dibuixos de RCR i Josep Miàs

França és un país important en la geografia dels arquitectes d'Olot RCR. Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta són els autors del Museu Soulages i tenen en projecte un gran complex cultural a la parisenca Ile Seguin i un pavelló de vidre també a la capital francesa. Al Centre Georges Pompidou no va passar desapercebut que els RCR guanyessin el Pritzker el 2017, el Nobel dels arquitectes, i la seva connexió francesa, i des de fa unes setmanes exposen les deu maquetes que els van demanar a la seva col·lecció permanent i un conjunt de més de setanta dibuixos. La mostra està acompanyada d'una intervenció sonora dels CaboSanRoque, vídeos de les obres exposades de Hisao Suzuki i Júlia de Balle, i estarà oberta vuit mesos. A través de les maquetes exposades es pot repassar tota la trajectòria dels arquitectes, des del projecte no dut a terme d'un far a Punta Aldea fins al pol artístic i cultural Ile Seguin i el Pavelló Vida, passant per l'estadi d’atletisme Tossols-Basil, la barcelonina Biblioteca Joan Oliver i l'Espai Públic Teatre La Lira, a Ripoll.

651x366 L'exposició de Josep Miàs al Centre Georges Pompidou inclou desenes de maquetes i dibuixos / Centre Pompidou, MNAM-CCI/Audrey LAurans L'exposició de Josep Miàs al Centre Georges Pompidou inclou desenes de maquetes i dibuixos / Centre Pompidou, MNAM-CCI/Audrey LAurans

La presencia catalana a la col·lecció permanent del Pompidou també inclou l'arquitecte Josep Miàs, conegut per obres com la remodelació del Mercat de la Barceloneta. Coincidint amb la mostra dels RCR exposa 42 maquetes, 14 dibuixos i 18 gravats, que també entraran a formar part de la col·lecció permanent del museu. Les maquetes i dibuixos són d'alguns dels projectes més premiats del despatx, com la seu d’iGuzzini Illuminazione HQ, el 22@Plug-in Building, el Mercat de la Barceloneta, l’edifici residencial Torrebaró i la seu d'Andorra Telecom. Les dues exposicions tenen el suport de l'Institut Ramon Llull.