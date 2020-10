La comèdia sexual de Cesc Gay i l'adaptació més sensual de Jane Austen, estrenes destacades de la setmana

'Sentimental'

La comèdia sexual d'una nit a l'Eixample

De vegades costa assenyalar la llavor d'una idea, l'espurna que posa en marxa els mecanismes de la ficció. Però en el cas de Sentimental, la comèdia de Cesc Gay que s'estrena aquest divendres, l'origen de la història està perfectament acotat a uns sorolls: els eixordadors gemecs que proferia la veïna de dalt del cineasta quan feia sexe. Gay i la seva dona no sabien què fer-ne, del terratrèmol orgàsmic. “Què fem, li truquem? Li diem alguna cosa?” Al final ho van deixar córrer, mai més ben dit, però l'anècdota acabaria donant peu a la trama de l'obra de teatre Els veïns de dalt, que l'autor adapta ara al cinema amb un nou repartiment liderat per Javier Cámara en la pell d'un professor de música que es refugia del naufragi del seu matrimoni en el cinisme i una mordacitat cruel. Segueix llegint. Estrena als cinemes (fora de Catalunya)

'Emma.'

Paraula i sensualitat en l'adaptació d'un clàssic de Jane Austen

¿A què es pot deure el punt que corona el títol d'aquesta nova adaptació del clàssic de Jane Austen? Potser a la centralitat absoluta que la seva heroïna, la "bella, llesta i rica" Emma (fabulosa Anya Taylor-Joy), ocupa al relat. O potser al profund deute que, malgrat el seu embafador estil visual, el film té amb la paraula escrita. La veterana fotògrafa Autumn de Wilde construeix un univers mil·limètricament ordenat –deutor del Wes Anderson més recarregat– en què les composicions simètriques, els colors pastel i els tirabuixons amenacen amb asfixiar tot el que tenia de corrosiu la novel·la original sobre una noia privilegiada, i ociosa, obstinada a aparellar les seves amigues. Per sort, la directora restitueix de seguida la centralitat del text, no sols el d'Austen sinó també el d'un guió, obra d'una altra escriptora (Eleanor Catton, autora de Les lluminàries), que imprimeix tal velocitat als diàlegs que les paraules semblen punyals travessant l'aire. Segueix llegint. Estrena als cinemes (fora de Catalunya)

'Las brujas'

Adaptació descafeïnada d'un clàssic de Roald Dahl

"No et fiïs de les dones, qualsevol pot ser una bruixa", proclamava Roald Dahl en un dels seus llibres més populars, en què un nen i la seva àvia s'enfronten a aquestes terribles exterminadores de mainada ocultes sota una màscara de convencional feminitat. En aquesta nova adaptació, Robert Zemeckis trasplanta amb èxit l'acció a l'Alabama dels anys seixanta, de manera que l'àvia noruega que fuma en pipa es converteix en una iaia afroamericana, encarnada per Octavia Spencer, que educa el protagonista al ritme de la Motown. El director imprimeix al relat un aire clàssic que escau molt a aquesta primera part, la més reeixida de la pel·lícula. L'aparició de l'estol de bruixes que comanda Anne Hathaway i la conversió en ratolí del petit protagonista (Jahzir Kadeem Bruno) fan trontollar la proposta. Segueix llegint. Estrena als cinemes (fora de Catalunya)

'She dies tomorrow'

Una apocalipsi patètica

El cinema ens ha acostumat a la idea d’una apocalipsi hiperbòlica, en consonància amb el relat bíblic de la fi dels temps, però aquests mesos de confinament hem comprovat que, en realitat, l’hecatombe ens agafarà comprant paper de vàter o mirant la tele. No ens enganyem: si alguna cosa defineix l’ésser humà és la capacitat de sorprendre en qüestió de patetisme i sota aquesta idea bascula She dies tomorrow, el segon llargmetratge de l’actriu i cineasta Amy Seimetz, premi del jurat jove de l’últim Festival de Sitges. Segueix llegint. Estrena als cinemes (fora de Catalunya)