Cesc Gelabert fa una “bogeria” al Teatre Nacional

Nou dies d’assaig i nou dies de funció. El coreògraf Cesc Gelabert i el seu equip de col·laboradors habituals presenten al Teatre Nacional Nom, un espectacle que es basa en la creació col·lectiva i en la improvisació. L’objectiu d’aquesta estrena precipitada, “suïcida”, en diu el músic Borja Ramos, és “aconseguir recuperar la frescor”, en paraules del director de la companyia Gelabert-Azzopardi. “Vaig fer la primera coreografia el 1972. De tant en tant, en el meu procés creatiu, necessito tenir aquestes experiències. Ens la juguem. És absurd. Potser no ho hauria de fer però això m’anima a seguir trobant alguna cosa”, reflexiona el ballarí, que acaba de ser guardonat amb la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de Barcelona. “I també va amb els temps -afegeix-: avui el món treballa en col·laboració, ningú és coreògraf sinó organitzador de processos i equips, el món canvia”. I Gelabert es vol posar al dia.

Nom, que estarà en cartell del 7 al 17 de març al Teatre Nacional i forma part de la Quinzena Metropolitana de Dansa, no parteix d’un concepte o un tema sinó d’un procés. Els quatre pilars són el coreògraf (Gelabert), la figurinista (Lydia Azzopardi), la música original (Borja Ramos) i la il·luminació (Conchita Pons). Tots quatre han dialogat a través del seu treball, la major part del qual es crearà en directe en cada funció; no només el so i la llum, sinó també la coreografia, que Gelabert no ha volgut fixar més enllà de certes estructures. “Els éssers humans sempre tenim tendència a fixar, a fer petits rituals, com rentar-nos les dents. Volem sentir-nos segurs, perquè no hi ha res segur a la vida. I en canvi aquí estem obligats a improvisar. Per això ens va bé tenir tants pocs dies, perquè està tot molt fresc, el tacte, les mirades...”, diu Rober Gómez, un dels quatre ballarins que comparteixen escenari amb el coreògraf. Els símils de Gelabert sempre són gastronòmics o futbolístics (cal recordar que el 2015 va estrenar al TNC Foot-ball ): “Un equip té una tàctica i els jugadors tenen una tècnica, però el partit és sempre una improvisació”.

Entre les singularitats d’una proposta tan kamikaze hi ha que el vestuari no sigui de disseny, sinó reutilitzat del fons del teatre. O que portin per primer cop al teatre un so 3D. “És una proposta boja -reconeix Ramos-. Per a mi el tema és la confiança, entre nosaltres i dels espectadors”. “No serà perfecte però espero que tingui moments vius i vagi canviant cada dia”, conclou Cesc Gelabert.