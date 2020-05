Els diaris filmats i secrets de Charles Aznavour

Charles Aznavour no només va ser un dels grans músics del segle XX, mite de la cançó francesa i autor d'un repertori gegant, sinó també un actor amb una carrera remarcable amb una seixantena de films i obres tan notables com Dispareu al pianista de François Truffaut i El cap contra la paret de Georges Franju. Però el que no sabíem és que al cantant de La mamma també li agradava, i molt, posar-se al darrere de la càmera. Aznavour by Charles, que es pot veure fins diumenge a Filmin dins la programació del Festival D'A, treu a la llum el material privat que Aznavour va filmar durant dècades amb la seva pròpia càmera, una Paillard-Bolex que li havia regalat el 1947 la seva amiga i mentora Édith Piaf. “Jo sospito que va ser un regal una mica narcisista per part d'ella –apunta Marc di Domenico, director del documental–. Aleshores, Aznavour encara li feia de secretari i estaven sempre junts, així que potser ella esperava ser l'estrella de les seves pel·lícules”.

Però com veiem a Aznavour by Charles, el cantant no estava tan interessat en filmar els seus amics famosos com a la gent normal. Amb la seva càmera, Aznavour retratava un món a peu de carrer que no es diferencia gaire del que nodria les seves cançons, el que veia quan anava de gira per l'estranger, però també el Montmartre on va créixer o el Capri on va ser tan feliç. “Charles Aznavour era l'home a qui tots miràvem, però la pel·lícula ens ensenya que ell també ens mirava a nosaltres, ens observava i ens entenia –apunta el director–. I aquesta mirada es reflecteix en l'austeritat i la humanitat de les seves lletres”. Va ser el mateix Aznavour qui va entregar-li a Di Domenico les seves cintes el 2017, un any abans de la seva mort. “El vaig conèixer el 1999 un estiu que vaig passar per casa seva al sud de França perquè soc amic del seu fill, el Misha –explica el cineasta–. Ens vèiem de tant en tant, però no vam treballar junts fins al 2014, quan vaig filmar un concert seu i vam començar a passar molt de temps junts. I un dia em va explicar que tenia tot de pel·lícules guardades que no havia ensenyat mai a ningú”.

Un regal i una càrrega

És lícit preguntar-se per què va ser ell, Di Domenico, el dipositari d'aquesta mena de testament visual, un diari filmat molt personal que inclou escenes molt íntimes amb les seves dues primeres dones i els seus fills. “Jo li preguntava sovint coses sobre la seva vida i les seves relacions, i potser va veure que no li feia les preguntes que li faria un periodista o un biògraf, sinó una persona que s'interessa per una altra –diu el director–. I crec que també era important per a ell que jo no fos de la família ni un amic íntim, perquè hi havia coses del seu passat i les seves exdones que no se sentia còmode compartint amb ells”. Di Domenico i Aznavour van veure algunes de les pel·lícules i van decidir fer una prova. “Vaig muntar 10 minuts d'imatges amb música i una veu en off i quan el Charles ho va veure em va dir: «Ok, emporta't tot el material i fes una pel·lícula» –recorda–. Va ser un regal immens, però també una càrrega sobre la meva esquena. D'alguna manera havia d'oblidar que ell era una figura monumental de la cultura francesa. Es tractava de fer una pel·lícula sobre el Charles, no sobre Aznavour”.

Al film, Di Domenico munta les imatges d'Aznavour amb les seves cançons i una veu en off narrada per l'actor Romain Duris que entrelliga extractes dels cinc llibres de memòries escrits pel cantant i algunes entrevistes, oferint una panoràmica interior del protagonista (impressions, anhels, certeses) que dialoguen amb les imatges de la pel·lícula, ja sigui d'un viatge per carreteres bolivianes, l'arribada en vaixell a Hong Kong, una escapada en cotxe pels Estats Units amb Édith Piaf o unes vacances familiars a Capri.

Aznavour també s'emportava la seva càmera als rodatges quan feia d'actor, un costum que ens regala un making of impagable d'ell i Lino Ventura filmant Un taxi cap a Tobrouk. I tot i l'evident naturalesa amateur de les imatges, Aznavour té un sentit natural de la posada en escena i de l'enquadrament, tant que un es pregunta com és que un narrador d'històries com ell, amb experiència i contactes en el cinema, no es va llençar mai a dirigir una pel·lícula. “Perquè era massa perfeccionista –apunta Di Domenico–. Quan treballava en una cançó sempre aspirava a la perfecció. Les paraules precises, el gest exacte a l'escenari... No es conformava amb menys. Un cop em va dir: «Només tinc una vida, no ho puc fer tot». I el que feia millor i el feia més feliç era cantar”.