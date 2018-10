Christina Scheppelmann no renovarà com a directora artística del Liceu

La directora artística Christina Scheppelmann finalitzarà la seva etapa al capdavant del Gran Teatre del Liceu la temporada 2019-2020. La seva marxa tindrà lloc el desembre del 2019 i coincidirà amb l'inici de la commemoració del 20è aniversari de la reinauguració del Liceu. Scheppelmann va assumir el càrrec el juny del 2014 en substitució de Joan Matabosch, que va marxar al Teatro Real de Madrid després de 16 anys al capdavant del Liceu.

Scheppelmann va ser escollida a través d'una convocatòria internacional i es va incorporar al teatre en un període convuls, ja que calia reflotar econòmicament el teatre. Durant el seu mandat ha hagut de gestionar el conflicte amb els acomodadors del Liceu, que el 2015 van fer vaga per demanar millores en les seves condicions laborals. Abans de situar-se al capdavant del teatre, Scheppelmann hi havia treballat com a directora artística adjunta d'Albin Hänseroth entre el maig del 1992 i el juny del 1994. També ha dirigit l'Òpera de San Francisco, l'Òpera de Washington i l'Òpera de Masqat.

La seva tasca com a directora artística ha aconseguit que l'ocupació del Liceu s'enfili fins al 86% durant les temporades 2015-2016 i 2016-2017. Scheppelmann també ha impulsat el projecte Off Liceu i ha portat al teatre produccions com el 'Benvenuto Cellini' de Terry Gilliam, 'Quartett' i 'Tristan und Isolde' d'Àlex Ollé i l''Andrea Chénier' de Jonas Kaufmann. Per substituir-la, el Liceu ha preparat un concurs internacional que preveu resoldre a finals del gener vinent. Les bases per participar al concurs s'obriran el 2 de novembre.