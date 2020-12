Cinc candidats per a l'ampliació del Macba

A poc a poc els terminis van completant-se, si més no els de l'ampliació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba). Després de la innecessària disputa entre art i salut sobre la capella de la misericòrdia, finalment destinada al molt necessari nou CAP del Raval nord, el Macba va trobar la solució a la seva estretor a la plaça dels Àngels, davant la façana principal del museu i en un espai annex al convent dels Àngels. És allà on es construirà el nou edifici un cop es completi el concurs públic. De moment ja es coneixen els cinc finalistes:

Estudio Barozzi Veiga, SLP

UTE Camps Felip Arquitecturia, SLP, & Tuñón Arquitectos, SLP

UTE Harquitectes i Christ & Gantenbein

UTE David Chipperfield Architects i b720 Arquitectura

Caruso St John Architects, LLP

La candidatura guanyadora es farà pública el mes de març del 2021, un cop hagi acabat la deliberació d'un jurat que està format per representants de tots els membres del consorci (l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, el ministeri de Cultura i la Fundació Macba), així com per representants del museu i per membres del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Els escollits han superat la primera fase del concurs, en què trenta candidats van presentar la redacció de l’avantprojecte d’ampliació i reforma del museu a la plaça dels Àngels. Ara el consorci del museu "convida" els cinc seleccionats a passar a la fase 2 perquè presentin les seves propostes més desenvolupades. En aquesta segona fase, el concurs rebrà els estudis previs d’aquestes cinc empreses seleccionades. A continuació, el mes de març vinent el jurat anunciarà la proposta finalista, a la qual ja s’encarregarà la redacció del projecte d’ampliació del museu.