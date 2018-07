Cinc grans discogràfiques li demanen a la SGAE que retiri el seu repertori

Les grans discogràfiques Warner/Chappell, Sony ATV, Universal Publishing, BMG i Peermusic han comunicat a la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) que s'enduran el seu repertori angloamericà, que suposa el 40% dels drets d'autor recaptats per la societat d'autors espanyola, segons han informat fonts de l'entitat.

El diari 'El País' avançava diumenge que aquestes editorials ja han enviat cartes a l'entitat, per anunciar la posada en marxa dels mecanismes oficials per abandonar-la. Demanen que es retiri un catàleg que representa quasi el 60% dels drets de radiodifusió a Espanya. És a dir, la SGAE ja no podria recaptar per l'emissió radiofònica o televisiva de cançons de centenars d'artistes, entre els quals hi ha Bruce Springsteen, Lady Gaga, Enrique Iglesias i Beyoncé.

El president de Peermusic, Rafael Aguilar, afirma que aquests artistes suposen el 85-90% de la música que s'escolta a les ràdios i televisions espanyoles i calcula que la recaptació per drets editorials suposa per a la SGAE uns 30 milions d'euros. En termes generals, això suposaria més d'un 12% dels 246 milions d'euros de recaptació total de l'entitat en l'últim any.

El motiu que donen les grans discogràfiques per marxar de la SGAE és una gestió nociva i un tracte injust: els cantants acaben guanyant menys que els membres de la trama la Roda, un sistema que està sent investigat per frau gràcies al qual alguns socis de la SGAE –aliats amb les cadenes de televisió– recapten gran quantitat de diners per la música emesa a altes hores de la matinada.

Aguilar ha afirmat que ja hi ha diverses empreses que s'han posat en contacte amb les discogràfiques per tal de gestionar els seus drets editorials. Tot i així, la marxa de les discogràfiques de la SGAE no es farà efectiva fins a l'1 de gener del 2019, ja que la llei obliga a que avisin amb sis mesos d'antelació.