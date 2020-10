La Filmoteca es fixa en el cinema independent alemany

El cicle de cine actual alemany arrenca aquest dijous amb una desena de films que es podran veure fins al 14 de novembre, amb aquesta 9a edició dona continuïtat a la col·laboració entre el Goethe Institut de Barcelona i la Filmoteca de Catalunya, als quals s'afegeix el suport de German Films. El focus principal de Cinema Actual Alemany és el cinema d'autor i independent.

El film encarregat d'obrir el cicle és Die Goldfische ( Els peixos daurats), l'òpera prima d'Alireza Golafshan. Es tracta d'una comèdia sobre el viatge a Suïssa d'un especulador de borsa i un grup de persones amb diferents discapacitats.

Un dels principals temes d'aquesta edició és la diversitat cultural, fet que recull la realitat migrant de molts dels autors del cicle. A Oray es pot veure la separació d'una parella musulmuna per ordre d'un imam, mentre que a Futur Drei s'explora la identitat sexual a través d'un coming of age protagonitzat per tres joves iranians.

Entre les propostes del cicle també trobem Adam und Evelyn, basada en la novel·la d'Ingo Schulze i amb la caiguda del Mur de Berlín com a rerefons. Amb Es gilt das gesprochene Wort ( Val la paraula dita), el director Ilker Çatak explora la dinàmica i els conflictes culturals del matrimoni fictici entre un gigoló kurd i una pilot alemanya.

A causa de la pandèmia del coronavirus no hi haurà convidats especials durant aquesta edició, que sí que comptarà, però, amb la presència virtual dels directors.