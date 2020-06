'Cinema Paradiso', la nota sentimental de la reobertura parcial dels cinemes

És la nota nostàlgica de la gran reobertura dels cinemes. Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, és potser la pel·lícula que encarna de manera més nítida en la memòria sentimental dels espectadors l'amor pel cinema i, sobretot, per l'acte de projectar una pel·lícula en una sala fosca. És per això que la distribuïdora A Contracorriente reestrena la pel·lícula a 150 sales coincidint amb la reobertura d'una bona part dels cinemes de l'Estat, que aquest divendres recuperen l'activitat.

Amb una banda sonora inoblidable d'Ennio Morricone, Cinema Paradiso narra el retorn del Totò, un cineasta d'èxit, al poble sicilià de la seva infància per assistir al funeral de l'Alfredo (un esplèndid Philippe Noiret), el carismàtic projeccionista del cinema del poble, que va inculcar-li els secrets de l'ofici i la passió pel cinema. Narrada en forma de flashback, Cinema Paradiso és un emotiu viatge a una infància feliç de programes dobles i primers amors però també del descobriment de la injustícia i les desil·lusions. La pel·lícula es va estrenar el 1988 i va guanyar un Premi especial del jurat a Canes i l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. A Espanya va fer més d'un milió d'espectadors i va ser un èxit de públic internacional.

La incertesa deixa alguns cinemes tancats

La reestrena de Cinema Paradiso coincideix amb la primera reobertura d'una part important de les sales cinematogràfiques del país. El 26 de juny era el dia previst en el sector de l'exhibició per recuperar una certa normalitat, però la incertesa en l'arribada d'estrenes importants – la gran esperança dels cinemes, Tenet, acaba d'endarrerir dues setmanes més la seva estrena– ha fet que algunes cadenes es facin enrere. Així, ni Cinesa ni el Grup Balañá reobriran aquest divendres les seves sales, deixant tancats locals tan importants com Aribau Multicines, Bosque, Diagonal, La Farga o La Maquinista. En canvi, sí que estaran oberts tots els cinemes dels grup Yelmo, amb sales com Comedia, Icaria, Premium Sant Cugat o el tarragoní Parc Central, i també els locals del grup Ocine, amb locals a Girona, Badalona i les comarques tarragonines, entre d'altres.

Per acompanyar els cinemes que sí reobren, els distribuïdors han reactivat les estrenes i, a més de Cinema Paradiso, aquest divendres arriben a la cartellera un bon grapat de títols: el thriller islandès Un blanco, blanco día, el film d'animació infantil Les vides de Marona, la comèdia melòmana Personal assistant, el drama rural Oro blanco, l' anime japonès Human lost, el film de terror La posesión de Mary i el drama familiar La cinta de Álex, entre d'altres. Els Cinemes Verdi de Barcelona també han reobert, però només per programar les pel·lícules del seu festival, el BCN Film Fest.