El Circ Cric celebra els 45 anys de Tortell Poltrona

En la seva primera actuació, Tortell Poltrona es va haver de vestir amb el que va trobar per casa: va arreplegar un vestit, que encara conserva, del poeta J.V. Foix, que era veí seu a Sarrià. D’aquell dia ja en fa 45 anys, i Jaume Mateu, conegut artísticament com a Tortell Poltrona, ho celebrarà al Festival Circ Cric. Poltrona serà el gran protagonista de l’edició d’enguany del festival, que aglutinarà una doble celebració, perquè a banda de l’aniversari del pallasso també celebrarà els 10 anys de la cita. El festival es desenvoluparà des d’avui -que s’inaugura amb un concert de quinze artistes com Quimi Portet, Albert Pla, Joan Garriga i Raül Refree- fins a l’1 de juliol al Parc Natural del Montseny.

Poltrona hi farà dos xous. El primer, el Post clàssic, és un recull dels millors números de la seva trajectòria. “És el meu espectacle maleta, amb el qual he viatjat molt. Tot el que necessito cap en una maleta”, explica el pallasso. L’altre muntatge és Catacric, que representarà juntament amb la companyia del Circ Cric. Aquesta peça és una proposta coral amb música en directe, acròbates i pallassos que fusiona el bosc i la natura amb el circ.

La pallassa francesa Arletti (Catherine Germain) és l’artista convidada d’enguany al festival. Pionera en el sector, Arletti interpretarà al Festival de Pallasses Le 6ème Jour, un muntatge que es basa en el sisè dia del Gènesi per explorar l’inici de la humanitat. Entre les propostes destacades de la programació d’aquesta edició també hi ha Circe, a càrrec de l’Escola de Circ Carampa de Madrid, i The Mortimers, que muntaran un xou amb karaoke i convidaran tothom a cantar. Un dels moments esperats serà el xou de La Troba Kung-Fú amb Tortell Poltrona el 18 de juny.