Christina Rosenvinge, Alba Molina i David Carabén participen en el primera edició del Club Cirtcuit

L'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) impulsa la primera edició del Club Circuit, un cicle de concerts que se celebrarà del 25 d'octubre al 16 de desembre a Barcelona, Calaf, Girona, l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Vic. Totes les actuacions seran a locals d'aforament reduït. El propòsit d'ASACC, que també organitza el cicle Curt Circuit, és que artistes que ja tenen una trajectòria consolidada recuperin l'esperit de l'inici de les seves carreres, quan actuaven en locals petits.

L'ASACC pretén posar en valor les sales d'aforament reduït i reivindicar el seu paper com a espais fonamentals per al teixit cultural. En aquesta primera hi participen Alba Molina, Jorge Pardo, Christina Rosenvinge, David Carabén, Kepa Junkera, i Marcel Lázara i Júlia Arrey, que actuaran a setze sales de vuit localitats diferents amb un aforament d'unes 150 persones.

El cicle començarà amb la cantant de flamenc Alba Molina, que acompanyada del guitarrista Joselito Acedo actuarà tres dies consecutius a El Paraigua, Barts Club i Soca Acústic de Barcelona, amb el repertori de 'Canta a Lole y Manuel' i del seu àlbum més recent, 'Caminando con Manuel'. A continuació, el 16 i 17 de novembre, Marcel Lázara (ex-Txarango) i Júlia Arrey presentaran en un context de proximitat les cançons del disc 'Pedalant endins' a La Sonora de Gràcia i a La Masia de Sant Boi.

David Carabén, líder de Mishima, actuarà a l'Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Calaf, amb el guitarrista del grup, Dani Vega, el 16, 17 i 18 de novembre. L'acordionista basc Kepa Junquera seguirà el circuit el dies 22, 23 i 24 de novembre a Barcelona i Manresa, amb temes del seu últim disc 'Fok', dedicat a la música popular dels Països Catalans.

Jorge Pardo portarà a Girona i Vic, juntament amb Juan José Suárez a la guitarra i José Manuel Ruiz a la percussió, una sessió de jazz-flamenc el 30 de novembre i el 2 de desembre. El circuit es tancarà amb les actuacions de la cantant Christina Rosenvinge el 13, 14 i 15 de desembre a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat.