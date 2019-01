El Cirque du Soleil converteix el Palau Sant Jordi en l'univers d''Avatar'

L'univers de les criatures blaves d''Avatar', una de les pel·lícules més taquilleres de la història del cinema, arriba aquest divendres al Palau Sant Jordi reconvertida en un espectacle del Cirque du Soleil. Abans de Barcelona l'espectacle, que porta per títol 'Toruk - El primer vuelo', s'ha vist en 85 ciutats des de l'any 2015 i serà a Barcelona fins al 27 de gener.

L'espectacle recrea el món de Pandora de la pel·lícula de James Cameron amb una fusió de números d'acrobàcia, efectes visuals, marionetes i una escenografia d'última generació. La història transcorre milers d'anys abans que la del film, on encara no havien arribat els humans. Un narrador acompanya la història en castellà –i amb subtítols en anglès– i el públic pot participar-hi contribuint a l'escenografia mitjançant una aplicació mòbil: segons el seient, els espectadors produeixen uns efectes visuals o uns altres.

Segons la portaveu de l'espectacle, Janie Mallet, 'Toruk' és la producció "més diferent" de la companyia perquè recreen fidelment un món cinematogràfic amb la supervisió "total" del seu creador. El xou és una oda a la coexistència simbiòtica dels Na'vi amb la naturalesa i la seva creença en la interconnectivitat essencial entre tots els éssers vius. El muntatge porta la marca dels directors multimèdia Michel Lemieux –encarregat de l'espectacle 'Delirium' de la mateixa companyia– i Victor Pilon, i és un dels més cinematogràfics de la companyia.

Les converses amb Cameron van començar cinc anys abans de l'inici de l'espectacle: el director els va traslladar tota la informació i els materials que havia acumulat per fer la pel·lícula. "Això ens va ajudar a fer les criatures, però també a ser més creatius i idear-ne de noves que no existien a la pel·lícula d''Avatar'", comenta Mallet.

Segons l'acròbata mexicà Marco Piña, un dels intèrprets, el valor afegit de l'obra passa per posar-se en la pell dels Na'vi. "Tots els moviments han de tenir una intenció perquè sembli que ets un d'ells", explica. "La preparació és molt dura. Una cosa és preparar-te pel teu compte i l'altra haver de donar el màxim cada dia. L'escenari és gegant i no podem guardar-nos res. Tot i així, sento que estic complint un somni". Tant ell com el seu company canadenc François Gravel, especialitzat en tècniques aèries, han hagut de fer classes intensives per aprendre a moure's com els Na'vi i aprendre la seva llengua. Al llarg de la representació s'utilitzen un total de 115 vestits i han confeccionat més de 1.000 peces com peücs, collars o decoracions pel cap per recrear la curiosa raça blava.