El Cirque du Soleil es declara en fallida i acomiada 3.480 treballadors

El Cirque du Soleil es declara en fallida i prepara una reestructuració que de moment implica l'acomiadament de 3.480 treballadors. La cancel·lació dels espectacles que tenia arreu del món a causa del coronavirus ha torpedinat la línia de flotació de la companyia canadenca, que ha hagut de fer suspensió pagaments. La decisió és compartida pels principals accionistes del Cirque du Soleil: el fons dels Estats Units TPG Capital, el xinès Fosun Capital Group i el canadenc Caisse de Dépôt, que va adquirir l'empresa el 2015 per 1.500 milions de dòlars (1.337 milions d'euros). El pla de reestructuració ha de ser aprovat pel Tribunal Superior del Quebec.

Segons els termes de l’acord, els inversors injectaran 300 milions de dòlars (267 milions d’euros) per a la represa de l'activitat escènica i per fer front a responsabilitats pendents com ara la devolució d'entades. El govern de Quebec hi aporta 200 milions de dòlars (178 milions d'euros).

El president i conseller delegat del Cirque du Soleil, Daniel Lamarre, ha explicat que la intenció de la companyia és tornar a contractar "la majoria del personal acomiadat quan ho permetin les condicions econòmiques i es puguin reprendre els espectacles".