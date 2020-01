Clara Schumann, cap de cartell d'un concert en clau femenina

“T’eduquen amb la idea d’interpretar obres d'homes compositors i no et donen opció d’interpretar-ne de dones", explica la directora d'orquestra Clàudia Dubé Oranías. "Quan em van presentar el projecte de fer un concert en clau femenina em vaig adonar que hi ha un món femení musical silenciat del qual no som conscients", afegeix. El projecte, fet per Crearte i la Fundació Arsis, finalment ha arribat a bon port i el concert està programat per dilluns, 27 de gener, al Palau de la Música. L'objectiu és portar a la llum aquest llegat invisibilitzat: només un 1% de les obres compostes per dones tenen cabuda a les programacions de les grans sales de concerts. Interpretarà el concert la recent creada Orquestra Simfònica Solidària de Barcelona, que s'alimenta en part de l'orquestra de Mataró que Dubé Oranías dirigeix, i que està integrada en un 60% per dones. "Volem reivindicar el paper de la dona sense excloure l’home", puntualitza la directora barcelonina.

Participarà en el concert la pianista gallega Isabel Pérez Dobarro, que pren part en el programa Mujeres en la música. El repertori 100% femení –tota una primícia al Palau–, gira al voltant del personatge de Clara Schumann, de la qual se celebra el 200è aniversari del naixement, i inclou compositores actuals com Teresa Catalán i Clara Gil Abascal. Per començar, interpretaran la Simfònica gaèlica en mi menor op. 32 de la nord-americana Amy Beach (1867-1944). "A la primera escolta et quedes en xoc i després entres en un univers de colors. Quan la va compondre, als 29 anys, Beach estava influïda per Dvórak; són 45 minuts de densitat i cada vegada que la toquem descobrim coses noves, és molt intensa", explica la directora. El Rondó para un mayorazgo, de la navarresa Teresa Catalán, originàriament escrita per a un quintet de cordes i flauta solista i adaptada a l’orquestra és "una obra contemporània i tècnicament complexa". Pel que fa a Fràgil, de la compositora murciana Clara Gil Abascal, Dubé Oranías destaca que és una obra íntima: "La va compondre en un estat d’ànim introspectiu i presenta un joc romàntic entre l’orquestra i el piano". Finalment, i en estrena al Palau, el gran Concert per a piano i orquestra op. 7 en la menor de Clara Schumann, que va compondre amb tan sols 13 anys, quan ja havia començat el seu enamorament de Robert Schumann, que acabaria amb la seva carrera de compositora quan s'hi va casar. "Aquest concert és una peça de pur virtuosisme, una obra intensa, apassionada, amb un caràcter marcat, però alhora ingènua", opina Dubé Oranías.

La recaptació del concert (amb entrades que van dels 14 als 48 euros) anirà en benefici de l’Associació Cultural Crearte, orientada a la promoció i difusió musical, i la Fundació Arsis, que vetlla per les famílies i col·lectius vulnerables. "Creiem en la unió de l’art i la solidaritat, dos impulsos de l’ànima destinats a crear bellesa. A Arsis estem convençuts que cada persona neix amb una melodia a dins i volem ajudar a descobrir-la a aquelles que, malferides o per les circumstàncies, no han pogut fer-ho", explica Montse de Paz, directora de la Fundació Arsis.

Dubé Oranías considera que les condicions per a les dones que fan carrera com a directores o compositores està canviant, però tot i així sovint li han fet sentir "que no hi havia lloc per a ella en el món de la direcció d'orquestra". "Et deixen estudiar, però un cop t’has graduat i t’has de presentar a concursos, costa molt més entrar en el sistema. Entre totes cal que continuem empenyent", rebla. La historiadora britànica Anna Beer va presentar el juny al Palau de la Música precisament un estudi sobre vuit dones compositores, Armonías y suaves cantos (Acantilado), per recuperar aquest llegat.