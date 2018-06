El Clownia obre fronteres i dona veu a l’esperança

L’eslògan del Clownia, “La ciutat on tot és possible”, s’ha fet més real que mai aquest any. Els amfitrions del festival, Txarango, han aconseguit, almenys per un dia, que el drama dels refugiats tingui també un missatge esperançador. Ho van fer divendres a la nit, en un concert que va ser una doble celebració: una gran festa d’aniversari dels cinc anys del festival que el grup va crear al seu poble, Sant Joan de les Abadesses, però també una “victòria brutal contra l’Europa de les fronteres”. Perquè si alguna imatge resumirà l’edició d’aquest any és la dels germans Ahmed i Dolovan Mohamad, dos refugiats sirians que els Txarango van conèixer al camp de refugiats d’EKO, sobre l’escenari del Clownia, cantant la cançó Resiste y grita.

Aquest tema el van compondre als camps de refugiats de Grècia. “L’Ahmed va decidir que l’aniria ensenyant a la gent d’EKO Camp”, va explicar Alguer Miquel, vocalista del grup, des de l’escenari. La cançó es va fer tan popular al camp que voluntaris catalans van fer arribar a Txarango vídeos de refugiats cantant-la. “Hi vam tornar perquè no la podíem gravar sense ells. Vam insonoritzar un estudi amb unes mantes i l’Ahmed va dir la frase inicial: « Otro mundo es posible »”, va explicar Miquel. I si per a Txarango era important que la veu dels refugiats sortís a la cançó, també ho era que comprovessin en primera persona que Resiste y grita és ja un himne a favor d’obrir les fronteres i una reivindicació de la lluita i el coratge dels migrants. Per això, un grup de voluntaris de Casa Nostra Casa Vostra va anar fins a Frankfurt, on viuen l’Ahmed i la seva família, per convidar-los al Clownia. Més enllà del discurs carregat de denúncia -“Clownia 1 - Europa 0”, va dir Miquel-, el gran moment del concert va ser quan el jove va pujar a l’escenari per cantar la cançó que ja du el seu nom per sempre. No van ser pocs els que van plorar d’emoció en veure que, potser sí, el Clownia és la ciutat on tot és possible.

El concert, que va avançar a ritme frenètic, va ser una celebració entre amics per encarar el tram final de la gira El cor de la terra, que acabarà a l’octubre al festival Esperanzah! Davant d’un públic molt familiar, els Txarango van cantar acompanyats la majoria de cançons: van aparèixer dalt de l’escenari Joan Fortuny de l’Elèctrica Dharma, Gossos, Ivette Nadal i Gemma Humet i Andrea Motis, entre altres. Els missatges de denúncia van continuar amb Xavi Sarrià, ex Obrint Pas, i també amb el grup Roba Estesa.

Ahir el festival va evidenciar que també trenca fronteres en l’àmbit musical, perquè el d’enguany és el cartell més internacional de les cinc edicions. Van venir fins a Sant Joan de les Abadesses els australians The Cat Empire, els argentins Los Caligaris i Doctor Krápula, de Colòmbia. També hi va haver lloc per a formacions de casa, com Els Catarres, Amparanoia, Auxili i Ovidi4.

Però el Clownia és molt més que música. És la ciutat imaginada per Txarango en què la cultura és una eina per transformar la societat. I ho fan a través d’activitats per a tots els públics: a la tarda, a la petita esplanada on es fan els concerts, s’hi congreguen famílies amb nens i nenes, fent malabars, jugant amb hula-hoops, pintant-se la cara, rient amb els pallassos... I també a través de xerrades sobre feminisme, anticapitalisme i sostenibilitat obertes a tothom.