Coixet sobre el judici de l'1-O: "Espero que els absolguin, seria el millor per a la convivència"

La directora de cinema Isabel Coixet s’ha referit aquest dijous al judici de l'1-O. En declaracions a l'ARA recollides duran la presentació de la seva pel·lícula 'Elisa y Marcela' al Festival de Berlín, la cineasta ha assegurat que espera que la justícia acabi absolent els líders independentistes dels delictes dels quals se’ls acusa. "Jo preferiria que aquestes persones no fossin a la presó", ha dit. "Seria meravellós que no hi fossin perquè així podríem passar a parlar de coses més importants, sobre com volem viure les nostres vides com a ciutadans".

Per a Coixet, els líders independentistes "no són presoners polítics, són a la presó pels seus actes i no per les seves idees". La directora creu que els acusats tindran un judici imparcial: "Espero que el tinguin i espero que els absolguin. Crec que seria el millor per a la convivència". No és el primer cop que Coixet comenta la seva opinió política i que es declara "avorrida" del Procés, com va fer a Sant Sebastià.

"Espanya no és una democràcia madura"

Fa unes setmanes, Coixet va ser una de les personalitats que van participar en un vídeo impulsat per l'oficina d'España Global per contrarestar el relat independentista i defensar a l'estranger la qualitat democràtica de l'estat espanyol i les seves institucions. Al vídeo també intervenen, entre d'altres, el xef José Andrés i la presidenta del Banc Santander, Ana Botín. La directora, que apareix uns segons, afirma en el vídeo: "No hi ha res més valuós que la veritat". Aquest dijous, a Berlín, Coixet s'ha estés més sobre la qüestió: "Primer de tot, ¿Creiem que Espanya és una democràcia o no? Jo crec que sí. No és una democràcia perfecta ni una democràcia madura, sinó una democràcia que realment necessita millorar, però és una democràcia".

Coixet ha fet aquestes declaracions des del Festival de Berlín, on ha presentat la seva nova pel·lícula de Netflix, 'Elisa y Marcela', inspirada en el cas real del primer matrimoni lèsbic d’Espanya. La polèmica ha acompanyat l'estrena perquè els distribuïdors de cinema no volen que entri a competició un film que no té una estrena clara a les sales.