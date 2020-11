L'oposició pressiona Colau per "desbloquejar" la negociació amb el Port sobre l'Hermitage

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona ha exigit al govern municipal que "desbloquegi" les converses i negociacions amb el Port de Barcelona i els promotors del Museu de l'Hermitage abans que acabi l'any. Com informa l'ACN, també li demana que signi un conveni amb l'Autoritat Portuària per concretar la implantació del projecte, l'atorgament de la llicència d'obres corresponent i el conveni amb els promotors.

La proposició, impulsada per JxCat, ha rebut el suport de Cs, el PP i Barcelona pel Canvi, l'abstenció del PSC i ERC i l'oposició dels comuns. El text recorda que el pla especial aprovat pel ple habilita els usos previstos i, per tant, el desenvolupament del projecte urbanístic del Museu de l'Hermitage a la Barceloneta, "que no té cap entrebanc legal per dur-se a terme". L'espai està habilitat per a usos comercials, oficines i oci, però aquestes activitats, sent perfectament legítimes, diu la proposició de JxCat, "no aportarien el retorn social al teixit social de la zona que produiria l'Hermitage i tindrien un impacte molt més intens en l'augment de la mobilitat".

La proposició posa en valor els acords assolits amb entitats veïnals, culturals, tecnològiques i acadèmiques per tal d'integrar el projecte al territori i obrir-lo a la ciutadania. En el debat, el regidor de JxCat Jordi Martí ha dit a la tinent d'alcaldia Janet Sanz que el debat no està oblidat i que hi ha molta ciutadania a favor del projecte. El regidor de Cs Celestino Corbacho ha lamentat que el govern municipal vagi sempre "a la contra" i ha pronosticat que un cop passi la pandèmia la ciutat es lamentarà per no atreure prou "turisme de qualitat". Manuel Valls ha dit que la capital catalana sortirà als mitjans internacionals per rebutjar l'Hermitage.

El regidor d'ERC Jordi Coronas ha dit que la ciutat ha d'elegir entre un projecte cultural potent o "un centre comercial amb quadres", i ha criticat la gestió municipal del projecte, que ha vaticinat que acabarà decidint la justícia. Sanz ha dit que la memòria econòmica dels promotors "no s'aguanta", perquè es basa en l'arribada massiva de creueristes, i ha recordat que altres franquícies de l'Hermitage a Las Vegas, Londres o Ferrara (Itàlia) van tancar al cap d'uns anys i la d'Amsterdam està sustentada amb fons públics. La tinenta d'alcaldia ha dit que el museu podria anar a un altre lloc de Barcelona, i a la zona de la Nova Bocana del Port, a la Barceloneta, hi podria anar la Facultat de Nàutica.