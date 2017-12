Colau insta Montoro a aclarir l’IVA de les subvencions

La via jurídica i la voluntat política són els camins que poden solucionar les reclamacions de l’IVA de les subvencions públiques que està fent l’Agència Tributària als sectors culturals i de recerca. Així ho entén l’alcadessa de Barcelona, Ada Colau, que ahir va assegurar que havia demanat una reunió amb el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, “per trobar una solució davant la reclamació de l’IVA amb efecte retroactiu que amenaça la viabilitat de les institucions culturals i de recerca”. “Els experts diuen que tècnicament té solució”, va dir Colau després d’una trobada a l’Ajuntament amb agents culturals i científics, entre els quals hi havia el director del Teatre Lliure, Lluís Pasqual, i el director de la Fundació Pasqual Maragall, Jordi Camí.

Com diu l’alcaldessa, “el món de la cultura i el de la ciència són dos sectors estratègics per al teixit social i productiu de la ciutat”, i ara com ara hi plana una incertesa que “afecta el conjunt de la societat catalana i espanyola”. L’objectiu de la reunió amb Montoro és “aclarir” la situació. Cal recordar que abans de l’estiu ja va saltar l’alarma quan algunes institucions van rebre notificacions d’Hisenda que els reclamaven l’IVA de les subvencions públiques, d’acord amb un canvi en la interpretació de la doctrina tributària. La reacció d’institucions i de partits polítics va comportar la introducció d’una esmena en la llei de contractes públics que es va fer efectiva l’11 de novembre i en què s’especificava que l’àmbit cultural quedava exclòs del pagament de l’IVA de les subvencions. D’aquesta manera es donava seguretat jurídica a les institucions culturals. Tanmateix, Hisenda considera que es pot continuar reclamant l’IVA dels exercicis anteriors. L’impacte a Catalunya podria arribar a ser de 30 milions d’euros. Tot i ser una mesura d’àmbit estatal, “afecta més Catalunya”, recorda Colau, a causa de l’organització en consorcis compartits per diverses administracions. “A Madrid molts equipaments són de l’Estat”, diu l’alcaldessa. “Vull pensar que no hi ha cap afany anticatalanista. Però és evident que la suspensió de la Generalitat dificulta l’acció institucional”, afegeix.

Fixar les regles del joc

“Aquests diners no els tenim. Els hem gastat fent teatre perquè ens van dir que els podíem gastar. No em passa pel cap parar l’activitat”, diu Lluís Pasqual, que ha de fer front a un pagament d’1,3 milions d’euros arran de la inspecció feta al Teatre Lliure el 2016. “La llei té efectes retroactius perquè es limita a aclarir, a fixar les regles de joc que han de ser d’aplicació en els anys anteriors”, sosté l’expert jurídic Antonio Duran-Sindreu. Fer valer aquesta idea podria evitar que l’Agència Tributària continués endavant, però la voluntat política de Montoro pot ser decisiva. “És un tema que està resolt de cara al futur després d’un acord polític, però els acords no tenen caràcter retroactiu. Veurem els recursos que plantegen les entitats i com es resolen”, va dir ahir el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, sense aclarir si faria res perquè Montoro fes marxa enrere.

En el cas dels centres de recerca catalans (de moment n’hi ha més vint d’inspeccionats), la solució és més complexa perquè, segons Duran-Sindreu, cal un canvi en la llei, com el que necessiten les televisions públiques.