El govern de Colau nega cap "prejudici" contra el projecte de l'Hermitage a la Barceloneta

El comissionat de Cultura de Barcelona, Joan Subirats, ha negat aquest dimarts que existeixi "cap factor de prejudici ni de caràcter ideològic" contra un Museu Hermitage al barri de la Barceloneta, encara que ha assegurat que l'Ajuntament no disposa del projecte. "Tenim la informació que ha publicat la premsa. I, pel que veiem, el projecte que ens van ensenyar no és el que s'ha publicat. S'ha canviat la distribució dels espais i només el 25% es destinaria a exposició", ha dit en una compareixença en la comissió de drets socials, cultura i esports.

Joan Subirats també diu que ha tingut una "actitud proactiva" davant del projecte, encara que ha insistit que, després de veure les notícies que s'han publicat, es va posar en contacte amb la directora del Port de Barcelona, Mercè Conesa, per demanar-li que li fes arribar el projecte quan el tingués.

Des del PDECat, Mercè Homs ha demanat al govern de Colau ser proactiu: "És una mica pesat. Tants anys de sí o no. Tanquem la carpeta o obrim-la ben oberta". Marilén Barceló (Cs) ha dit que Colau ha de dedicar-se a presentar els comptes municipals en comptes de fer d'auditora i futuròloga qüestionant la viabilitat del projecte econòmic del museu. La regidora del PSC Carmen Andrés ha demanat al govern municipal que faci tot el possible per facilitar el projecte: "Han posat més traves que facilitats".

La republicana Montserrat Benedí ha assenyalat que els problemes que presentava la proposta s'han anat abordant i que se n'han de tancar d'altres, com la mobilitat -amb opcions com habilitar busos marítims per arribar al museu-, perquè l'espai propiciaria la conversió de la Barceloneta en una destinació de turisme cultural. En el cas del PP, Alberto Villagrasa ha demanat la compareixença del govern municipal, ha defensat que el museu contribuiria a canviar el perfil del turista de la Barceloneta i generar ocupació i riquesa: "No estem per rebutjar el museu. Si volem un turista cultural de qualitat i familiar, hem d'augmentar l'oferta cultural".

Per últim, el regidor no adscrit Gerard Ardanuy ha demanat més implicació del govern municipal, i el també no adscrit Joan Josep Puigcorbé ha acusat l'executiu d'actuar des de la passivitat, mentre que la CUP no hi ha intervingut perquè no era a la comissió durant el debat.