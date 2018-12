'Cold War' triomfa als Premis del Cinema Europeu

La història d'amor intermitent, apassionada i tràgica dels seus pares va inspirar a Pawel Pawlikowski la magistral pel·lícula 'Cold War', una de les pel·lícules de l'any, que ahir es va imposar amb autoritat en els Premis del Cinema Europeu guanyant el premi a millor pel·lícula, director, guió i actriu protagonista, una magnètica Joanna Kulig que no va poder recollir el premi perquè està rodant a Hollywood.

L'italià Marcello Font, que interpreta un perruquer caní en la comèdia dramàtica 'Dogman', va recollir el premi al millor actor pel seu paper en el film de Matteo Garrone. Però un dels moments de la gala va ser el premi d'honor a la trajectòria de Carmen Maura, coronada com a "reina del cinema europeu" per l'Acadèmia del Cinema Europeu. "Per ser actriu no cal ser prima i tenir un bon cos, sinó creure en una mateixa", va afirmar Maura. Durant la cerimònia també es va premiar l'actor britànic Ralph Fiennes i el director grec Costa-Gavras.

El cinema espanyol es va emportar el premi a millor pel·lícula animada per 'Un día más con vida', coproducció amb Polònia dirigida per Raúl de la Fuente i Damian Nenox que adapta el primer gran reportatge del cronista polonès Ryszard Kapuscinski durant la guerra d'Angola, recreant els fets narrats per Kapuscinski i recuperant el testimoni d'alguns dels protagonistes supervivents.