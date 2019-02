La Fundació Macba considera les alternatives d'ampliació de l'Ajuntament "un brindis al sol"

La plataforma +Macba+Cultura i la Fundació Macba s'han refermat aquest divendres sobre l'ampliació del Macba am la capella de la Misericòrdia, un espai en disputa des que l'Ajuntament de Barcelona va donar prioritat a CatSalut perquè pogués ampliar el CAP Raval Nord, ubicat al dispensari antituberculós de Josep Lluís Sert.

Durant una roda de premsa celebrada al Col·legi de Periodistes ha presentat les conclusions d'un informe del Col·legi d'Enginyers sobre si és possible que convisquin l'ampliació del dispensari de Sert per ubicar-hi el nou CAP Raval Nord i la subestació transformadora que hi ha al subsol de la plaça Terenci Moix. El enginyers consideren que no té "efectes diferencials rellevants" sobre les activitats que es puguin portar a terme a la plaça. Com ha dit el galerista i membre de la plataforma Joan Anton Maragall, l'ampliació del museu a la capella és l'única opció "jurídicament i tècnicament fonamentada". La roda de premsa s'ha celebrat després de la reunió de la comissió delegada del museu, durant la qual l'Ajuntament ha presentat quatre alternatives a la capella.

També han presentat els resultats d'un estudi arquitectònic i urbanístic encarregat a un equip d'arquitectes liderat per l'arquitecte de la UPC Jordi Ros. Destaquen la importància "urbana" de la capella i es decanten per una ampliació del museu que passaria per reutilitzar la capella, no per enderrocar-la. La capella està catalogada com a element metropolità i no local. Ros també ha explicat que la necessitat que un CAP tingui patis per donar llum natural a les consultes i les sales d'espera dificulta l'ús de la capella per ampliar el CAP Raval Nord i que en termes de mobilitat és més convenient que el CAP Raval Nord s'ubiqui en una ampliació del dispensari.

"La plaça Terenci Moix és un espai que està excessivament moix, i seria que bo que el CAP o un altre equipament el dotés de més vida urbana", ha conclòs Ros.

Ha tancat la roda de premsa la presidenta de la Fundació Macba, Ainhoa Grandes: "Ens trobem en un debat molt difícil", ha afirmat, i ha insistit que es busquin solucions perquè els dos equipament siguin viables i ha demanat al CatSalut que sigui "més flexible".

Les alternatives de l'Ajuntament, un "brindis al sol" per a la Fundació Macba

Sobre les propostes de l'Ajuntament, Grandes ha explicat: "Pensem que és una improvisació absoluta. No hem de ser esclaus del temps, i no sabem què passarà en el context electoral". Ara un grup de tècnics estudiarà les propostes, però Grandes la lamentat que els hagin presentat sense plànols, estudis temporals i jurídics sobre la propietat dels terrenys. "Com a Fundació Macba pensem que els projectes de l'Ajuntament s'han d'estudiar, però pensem que són un brindis al sol, perquè descarten moltes de les opcions que plantegen ells mateixos, és una contradicció".

Ainhoa Grandes ha recordat que l'edifici pantalla no és adequat per fer-hi exposicions, com tampoc ho són les plantes d'oficines, que tenen sostres baixos i dues d'elles no estan connectades amb les sales d'exposicions.

Per a Grandes, la proposta més problemàtica de les quatre proposades per l'Ajuntament és que el Macba ocupi l'Arxiu de Ciutat Vella i una escola bressol pròxims a la Capella dels Àngels.

Pel que fa a la proposta d'ampliar l'edifici Meier, Grandes ha explicat que tindrien "molts pocs metres quadrats". La proposta seria de 500 metres quadrats amb llum natural i 1.600 soterrats, i no saben si seria viable pel que fa al trasllat de les obres d'art. "Ho veiem molt difícil i molt complicat. Volem que les propostes que es presentin amb contundència i que hi hagi un compromís per després de les eleccions".

Si no hi ha novetats, es votarà en el ple municipal del 22 de febrer la revocació de la cessió de la capella al Macba. Està previst que la resolució de les al·legacions del museu estigui enllestida abans del 21 de febrer. "No pot ser pressionar ara a tothom per prendre una decisió, la decisió l'ha de prendre l'equip que desenvolupi el projecte", ha conclòs Ainhoa Grandes.