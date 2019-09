Comanegra no retirarà 'On és l'Estel·la?' ni demanarà disculpes al cos policial

L'editorial Comanegra ha anunciat aquest dimecres dematí que no acceptarà les peticions del sindicat policial balear Jupsol, que demana eliminar i retirar els exemplars del llibre 'On és l'Estel·la?', no publicar ni distribuir tant aquesta publicació com futures edicions similars i demanar disculpes al cos policial perquè, segons ells, "en denigren la imatge".

"Hem vingut a dir que no conciliarem, que no acceptarem les demandes del sindicat", ha afirmat Joan Sala, director de l'editorial, en una roda de premsa a Can Alcover a la qual també ha assistit Josep de Luis, president de l'Obra Cultural Balear (OCB). De Luis és l'encarregat de defensar l'editorial, com a representant de la plataforma Drets.cat a les Balears.

L'editorial estava citada a comparèixer a un acte de conciliació amb Jupsol al jutjat de Primera Instància núm. 15 de Palma, juntament amb l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), la Conselleria de Cultura i l'autor del llibre, Toni Galmés. Quinze minuts minuts abans de l'inici, se'ls ha informat que se suspenia, i ara estan a l'espera de rebre la notificació oficial per saber el perquè de la suspensió. L'acte de conciliació és un pas previ obligatori a la presentació d'una querella. Si finalment l'acte es fa i Comanegra no accepta les peticions del sindicat, queda lliure la via perquè aquest interposi la querella per calúmnies i injúries.

"A l'editorial preteníem fer un llibre que fos divertit en uns moments de moltes dificultats per a Catalunya. Un llibre que ens ajudàs a tots a riure una mica", ha expressat Sala, i ha afegit que "no teníem la intenció de molestar els policies que el puguin llegir". Sala ha destacat que no només han fet sàtira de la policia sinó "de tots els costats". N'ha posat un exemple: "Hi apareix Gabriel Rufián amb unes pistoles, i no ens han pas denunciat perquè aparegui com un pistoler pels carrers l'1-O".

651x366 Imatge de la roda de premsa a Can Alcover / ISMAEL VELÁZQUEZ Imatge de la roda de premsa a Can Alcover / ISMAEL VELÁZQUEZ

Tot i que és una obra satírica, el director de l'editorial ha assegurat que hi ha casos en què "reflecteix una realitat que ha passat i a la gent li molesta haver protagonitzat una realitat i trobar-se-la davant". Finalment, Sala ha assegurat que darrere aquest cas "hi ha la voluntat que la gent tingui por i s'instal·li en la censura prèvia".

Persones de diverses entitats del món social, polític i cultural de les Balears han acompanyat els membres de l'editorial als jutjats. En concret, hi ha anat el senador de MÉS per Mallorca Vicenç Vidal, el sindicat STEI, Jubilats per Mallorca, l'Assemblea Sobiranista Mallorca, el Gremi Editors Mallorca, el Gremi Llibreters Mallorca i UOB Ensenyament.