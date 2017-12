Compromís reclama 52 obres dipositades a Barbastre, "vist el precedent de Sixena"

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha registrat una nova bateria de preguntes dirigides al govern espanyol demanant explicacions per les gestions realitzades i quines pensa emprendre en relació a les 52 bens culturals que l'any 2012 varen sortir del Convent de les Caputxines de Castelló de la Plana per ser dipositades a al monestir de Barbastre, "vist el precedent de Sixena i per poder traçar paral·lelismes".

A través d'una nota de premsa, Mulet remarca que la sortida es va produir "amb la passivitat còmplice del llavors govern local i autonòmic del PP, no es va impedir a l'ordre treure pintures, escultures, béns mobles de segles d'antiguitat, que haurien estat sufragats pels castellonencs, i deixar-los a recapte de l'orde a Barbastre".

El senador afegeix que l'orde va acabar llogant per un preu de 3.000 euros al mes una desena de llenços de Zurbarán, i d'altres tres obres del patrimoni històric-artístic que pertanyien a l'antic convent, per ser exposades en el Museu de Belles Arts de Castelló. "No solament va espoliar a la ciutat dels seus béns, sinó que dels pocs que va deixar, va fer bon negoci a costa de l'erari públic”, ha lamentat. Mulet ha recordat que únicament es va poder quantificar que es van traure més d'un centenar d'obres del convent abans de l'abandonament d'aquesta orde, que una cinquantena es va dipositar en altres llocs de la demarcació, sense saber on. També critica que no existeix cap catàleg ni inventari que permeti saber el valor, l'estat de conservació i l'origen. "Estem parlant de béns culturals de tots els castellonencs, on el PP ha callat i permès el saqueig; aquestes obres no poden ser atribuïdes a propietat de l'orde, sinó que en la seva majoria són objecte de donacions econòmiques o materials dels creients de la ciutat”, ha indicat.

Els 'papers de Salamanca' valencians i la Dama d'Elx

Mulet ha recordat com altres casos com la persistència dels 'papers de Salamanca' , sobre els quals Compromís ha presentada una moció pendent de debat al Senat, i en la qual recorda que, "almenys, vuit vagons de ferrocarril amb més de 80 tones de documents, llibres i revistes van ser enviats des de Vinaròs, Castelló, València i Alacant cap a l'Arxiu de Salamanca". Segons la coalició, aquesta documentació "va servir en molts casos per a condemnar a mort a milers de persones o reprimir-les brutalment, i que, a dia d'avui, la documentació referent a ajuntaments pobles, entitats i institucions valencians continuen segrestats, al contrari del que ha passat amb uns altres que han pogut aconseguir-ho, continuen a Salamanca, lluny dels seus legítims propietaris. Tant de bo el PP faci d'aquesta cas també una croada per a retornar el material als seus legítims propietaris". Segons Mulet "podríem parlar del cas de les caputxines, dels 'papers de Salamanca', dels papers de defensa trets pel govern de Zapatero de Castelló, de la Dama d’Elx, i de tant i tant patrimoni històric artístic tret il·legalment del nostre territori, del com mai hem vist la més mínima intenció per part del PP per reclamar-la".