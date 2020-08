Concerts de la setmana: Els Pets a Pedralbes i Amaral a Porta Ferrada

El Festival Jardins de Pedralbes enfila la recta final de l’edició pandèmica, el Fes Pedralbles, amb els concerts de Carlos Núñez, Hija de la Luna, Ara Malikian i Els Pets. Es tancaran així unes setmanes d’activitat musical malgrat les incerteses. El gaiter gallec Carlos Núñez hi actua aquest dijous, fidel com sempre a la crida de Martín Pérez, el promotor barceloní que cada any el programa també dins del Festival Mil·lenni. Divendres serà el torn d’Hija de la Luna, l’homenatge a Mecano que lidera la sevillana Robin Torres. Aquesta actuació serveix per recordar que els anomenats grups de tribut també han sigut uns dels damnificats per la caiguda de les contractacions. L’oferta de Pedralbes seguirà dissabte amb el violinista Ara Malikian, que també actua a Porta Ferrada (divendres), les Nits del Fòrum (diumenge), el Camp de Mart de Tarragona (dilluns) i València (dimarts i dimecres). El punt final al Fes Pedralbes el posaran Els Pets diumenge. Serà un concert de la gira 20/20, que va començar el 24 de juliol a Manresa i en què el grup toca 20 cançons de forma cronològica inversa.

A Sant Feliu de Guíxols, el Festival de la Porta Ferrada continua amb la programació en l’amplitud del Guíxols Arena: aquest dijous Andrea Motis liderant el quintet que va passar diumenge per Pedralbes, divendres Ara Malikian i dissabte i diumenge doblet d’Amaral, el duo aragonès que està immers en una gira acústica que ja va tenir una parada al Camp Nou dins del cicle Cruïlla XXS.

Una de les conseqüències de la pandèmia és que molts concerts es fan amb menys efectius. En el cas d’Amaral, són actuacions a duo, sense banda. El mateix format, però amb violí i piano, fa servir Malikian. Altres artistes van tot sols, com Pablo López, que aquest dijous actua al festival Sons del Món de Roses amb l’única companyia del piano, tal com va fer fa unes setmanes a Pedralbes i a Porta Ferrada. Per la Ciutadella de Roses també passaran Els Amics de les Arts (divendres) i Lola Índigo (dissabte).

A Montjuïc i al Fòrum

El Castell de Montjuïc i el Parc del Fòrum mantenen la programació d’almenys quatre concerts setmanals. A Montjuïc, en el cicle Sala Barcelona, impulsat per l’Associació de Sales de Concerts i l’Ajuntament de Barcelona, hi haurà concerts de Mourn i Chaqueta de Chándal (dijous), Playback Maracas i Olympic Flame (divendres), Yawners i Pinpilinpussies (dissabte) i la poderosa Queralt Lahoz (diumenge). L’oferta de les Nits de Fòrum inclou el rap de Foyone (dijous), la psicodèlia a l’andalusa de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (divendres), el pop d’autora de Núria Graham (dissabte) i l’omnipresent Ara Malikian (diumenge).