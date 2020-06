L'exalcalde d'O Grove responsable del segrest de 'Fariña' haurà d'indemnitzar l'autor i l'editorial

Alfredo Bea Gondar, exalcalde del municipi gallec O Grove, ha estat condemnat aquest dilluns a indemnitzar amb més de 16.000 euros Nacho Carretero i l'editorial Libros del KO. Aquesta resolució és la conclusió d'un periple legal que va arrencar fa dos anys, quan Bea Gondar va interposar una demanda per vulneració del dret a l'honor contra el llibre de Carretero Fariña, que el relacionava amb el narcotràfic. Arran de la demanda, la jutge Alejandra Pontana va ordenar el 2018 el segrest del llibre.

Pues hoy nos han notificado un auto por que condenan a Alfredo Bea Gondar a indemnizarnos a nosotros y a @NachoCarretero por el secuestro de "Fariña". Era una cuestión de justicia — Libros del K.O. (@librosdelko) June 8, 2020

L'exalcalde apareix citat en el llibre en dues ocasions en què es recorda la seva col·laboració per entrar a Espanya un carregament de cocaïna, mencions per les quals Bea Gondar va reclamar a l'editorial i Carretero mig milió d'euros. Arran de la demanda, Fariña va estar segrestat durant 121 dies, del 12 de febrer del 2018 al 13 de juny del mateix any, quan l'audiència madrilenya va admetre un recurs de l'editorial contra la mesura cautelar. “Ell tenia tot el dret de demandar-nos, només faltaria –explicava Carretero a l'ARA el 2018–. El problema va ser que, acceptant la demanda cautelar, Fariña ha quedat fora del mercat durant quatre mesos, i s'ha perdut Sant Jordi i la Fira del Llibre de Madrid”.

A Fariña es relata com Bea Gondar va ser jutjat per un delicte de tràfic de drogues de 30 quilos de cocaïna i va acabar sent absolt per un defecte de forma. Tanmateix, acumula tres condemnes en ferm del Tribunal Suprem, una de les quals per blanquejar fons provinents del narcotràfic. La sentència que s'ha fallat aquest dilluns, que no admet recurs, ha decretat que Bea Gondar haurà de pagar a Carretero 3.254,44 euros en concepte de pèrdues pels llibres que es van deixar de vendre durant el segrest i 183,52 euros per perdudes a les fires de llibre de Madrid i Barcelona. A l'editorial haurà de pagar-li 13.042,21 euros pels mateixos conceptes.