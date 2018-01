Confirmat: la dona de la fotografia és Gerda Taro

Misteri resolt. La dona que apareixia greument ferida sent atesa pel doctor John Kiszely en una fotografia de la Guerra Civil compartida a les xarxes socials pel fill del metge és, efectivament, la famosa fotògrafa Gerda Taro. Un arxiu sonor del Museu Imperial de la Guerra de Londres ha posat fi a les especulacions que havia provocat la fotografia, segons ha confirmat TVE. En el document, el metge confirma que la dona que va atendre a l'Hospital de l'Escorial és Taro, aleshores companya del també fotògraf Robert Capa.

"Mirant enrere, recordo que va arribar a les meves mans una dona ferida, gairebé morta -diu Kiszely en l'enregistrament-. Tot i que no tenia ni idea de qui era, més endavant vaig saber que era la dona del famós fotògraf Robert Capa. Quan em van fer la foto netejant-li la sang no sabia qui era. Però quan arriben els ferits t'has de posar a treballar, no pots parar-te a pensar si aquella persona era Gerda Taro o qui sigui".

Taro va rebre la ferida mortal durant la retirada de la batalla de Brunete, quan un tanc republicà descontrolat la va fer caure de l’estrep del cotxe en què anava i li va destrossar la part inferior del cos el 25 de juliol del 1937. Un cop a El Escorial la van operar, però, malgrat els esforços dels metges, va morir aquella matinada.

