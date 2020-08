Conflicte al cinema Phenomena per les mesures sanitàries del coronavirus

El cinema Phenomena Experience de Barcelona s'ha vist abocat aquest divendres a un conflicte arran de les mesures sanitàries d'obligat compliment per evitar contagis de coronavirus. Una espectadora ha explicat a Twitter que va assistir aquest dijous al Phenomena i que es va trobar, a dins la sala de cinema, amb espectadors "que s'havien tret la mascareta o la portaven mal col·locada". L'espectadora diu que va alertar un treballador de "l'absència de mascaretes en diverses persones". L'empleat va cridar l'atenció a un home que no en portava i, segons l'espectadora, ell se la va posar amb el nas descobert. "L'hi comento al treballador i ell em respon que ja l'ha avisat i em fa un gest com volent dir que no hi pot fer més. Torno a la sala i veiem diversos espectadors més que hi accedeixen sense mascareta i sense productes del bar que en puguin eximir l'ús", lamenta l'espectadora.

Ahir amb el meu company vam patir una experiència molt desagradable al @PhenomenaExp i en volem deixar constància. Obro fil. — Roser 🏡 (@roser_de) August 13, 2020

El pla sectorial de desconfinament aprovat per la Generalitat estableix que a les sales de cinema interiors s'ha de garantir una distància d'1,5 metres entre persones o grups de convivència si no es porta mascareta. Aquesta distància, però, es pot reduir si es fa obligatori l'ús de mascareta, es registren els assistents o es preassignen les localitats i es preveuen mesures de circulació del públic que evitin aglomeracions. A totes aquestes mesures cal sumar-hi que, a finals de juliol, la Generalitat va limitar l'aforament dels cinemes de Barcelona al 50% davant el rebrot de coronavirus a l'àrea metropolitana.

El fil de Twitter publicat per l'espectadora ha rebut nombrosos missatges de resposta. Arran de la volada que ha agafat la polèmica, el Phenomena ha publicat un comunicat en què titlla d'"atacs difamatoris" els tuits de la usuària. El cinema assegura que "la salut i la seguretat dels espectadors és primordial" i que segueix "les normatives establertes punt per punt". La sala diu que aplica "distància de seguretat, mesura de la temperatura, advertència de portar mascareta excepte quan es menja o es beu, dispensadors de desinfectant de mà i seients preassignats".

A més, subratlla que "des de la segona reobertura, milers d'espectadors han passat per la sala". El Phenomena també ha explicat que, d'acord amb els protocols, tenen 225 butaques a la venda de les 450 disponibles i que en la sessió a la qual va assistir l'espectadora hi havia "38 persones repartides per la sala i amb mascareta".

Des que la Generalitat va limitar l'aforament dels cinemes al 50% les sales han anat reprenent a poc a poc l'activitat. A banda del Phenomena també estan funcionant els Verdi, els Icaria Yelmo, els Comedia Yelmo, els Cinesa La Maquinista, Cinesa Diagonal i Cinesa Diagonal Mar. Els Renoir Floridablanca i el Cinema Maldà també estan oberts, mentre que els locals del Grup Balañá romandran tancats fins al setembre, igual que el Zumzeig, els Texas, els Boliche, els Verdi Park i també els Cinemes Girona.