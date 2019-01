El Congrés aprova per unanimitat que l'Estatut de l'Artista sigui tramitat com a projecte de llei

El ple del Congrés de Diputats ha aprovat aquest dimarts per unanimitat la convalidació del decret-llei del paquet de mesures que conformen l'Estatut de l'Artista perquè sigui tramitat com a projecte de llei. El ministre de Cultura, José Guirao, que ha defensat al ple la iniciativa, ha destacat que és una regulació que "afavoreix la producció artística, la cultura i empara als membres de la societat que la fan possible i que en alguns casos es troben en un injust desemparament". El consell de ministres va aprovar el 28 de desembre passat el decret-llei convalidat aquest dimarts i algunes de les seves mesures ja van entrar en vigor des de l'1 de gener.

Entre les iniciatives que regula el decret-llei convalidat figura la baixada de l'IVA (del 21% al 10%) als serveis que presten els intèrprets, artistes, directors i tècnics; "la reducció de la retenció als rendiments de capital mobiliari que procedeixen dels drets d'autor, en el cas que el contribuent no sigui l'autor", que baixa del 19% al 15%; la incentivació dels rodatges cinematogràfics amb l'eliminació de les obligacions que devien assumir les productores de cinema per poder acollir-se a les deduccions fiscals per a les produccions internacionals, i la cotització dels artistes durant els seus períodes d'inactivitat, afavorint la protecció dels treballadors culturals, especialment en situació de maternitat i paternitat, d'incapacitat, jubilació o lactància.