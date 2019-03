'Conocidendo a Astrid': qui va ser la mare de Pippi Calcesllargues?

Direcció: Pernille Fischer Christensen. Guió: Kim Fupz Aakeson i Pernille Fischer Christensen. 123 min. Suècia i Dinamarca (2018). Amb Alba August, Trine Dyrholm i Henrik Rafaelsen.

Aquest sensible film de la cineasta danesa Pernille Fisher Christensen parteix d'una proposta suggeridora: invocar un dels personatges més populars de la literatura infantil, la indomable Pippi Langstrum, a través del retrat detallat de la seva autora, Astrid Lindgren. 'Conociendo a Astrid' transcorre anys abans que apareguessin impreses les aventures de la nena pèl-roja que vivia amb el seu cavall de taques i el seu mico tití, però les trenes d'una Astrid Lindgren adolescent, els seus balls irreverents o els còmics jocs de paraules que inventa a partir dels sermons del rector local connecten immediatament el personatge amb la seva creadora.

Com en tot 'biopic' que aborda una gran icona de la cultura popular, la tendència natural és la d'embellir els fets –aquest improbable cap i futur marit, campió de la conciliació– i llimar qualsevol possible aresta del protagonista. Malgrat tot, el film és interessant per la seva naturalesa de cavall de Troia: amb la inestimable ajuda d'una lluminosa Alba August (descendent d’un prestigiós llinatge cinematogràfic nòrdic), la directora aconsegueix integrar en un pulcre film d'època d'aparença tradicional una poderosa reivindicació de l'emancipació femenina i de la vivència d'un model alternatiu de família –i de maternitat– com a gest de resistència.