El Consell de la Cultura de Barcelona diu que la pena de Valtonyc és "desproporcionada" i vol "alimentar la por"

El Consell de la Cultura de Barcelona considera que les condemnes imposades a Valtonyc, Pablo Hasel i els membres de La Insurgencia són "tan innecessàries com desproporcionades" i que persegueixen l'objectiu "d'alimentar la por". En un comunicat, el comitè executiu del Consell de la Cultura també s'ha pronunciat sobre la retirada de l'obra de Santiago Sierra sobre els presos polítics a ARCO. "L'acceptació i la normalització de la censura permeten que s'estengui ràpidament per totes les capes de la societat", afirma el Consell, que manifesta "un rebuig frontal i absolut a tot el que representi un atac a les llibertats fonamentals de les persones".

"Volem reiterar la denúncia d'un problema de fons molt greu en el funcionament de les institucions espanyoles: l'absència d'una veritable separació de poders i la conseqüent falta d'independència del poder judicial", diu el Consell, que demana als representants i agents del món cultural "que no deixin de denunciar i combatre la repressió en qualsevol de les formes que adopti". El comitè executiu del Consell de la Cultura de Barcelona està format per Antonio Ramírez, Miquel Cabal, Amadeu Carbó, Íngrid Guardiola, Martina Millà, Cristina Pujades i Victoria Spunzberg.

En paral·lel, m és de 200 artistes reconeguts han signat un manifest per reclamar la llibertat del raper Valtonyc i per reivindicar la llibertat d'expressió en el món artístic. En el llistat de signants, hi apareixen els noms de músics com Tomeu Penya, Miquela Lladó, Joan Miquel Oliver, Daniel Higiénico, Javier Vegas i Miquel Àngel Aguiló. Els escriptors Sebastià Alzamora i Biel Mesquida també han signat, a més dels directors de cinema Agustí Villaronga i Luis Ortas, entre molts altres.

En l'àmbit teatral, actors com Joan Bibiloni, Laura Pons, Lluqui Herrero, Salvador Oliva, Toni Gomila i directors como Mari Antònia Oliver, Pere Fullana, Rafel Duran, Joan Fullana, Biel Jordà i Joan Carles Bellviure s'han sumat a aquesta iniciativa.

Així mateix, el festival Primavera Sound també ha criticat les condemnes a Valtonyc, La Insurgencia i Pablo Hasel. "Lamentem que en l'actual marc legal certes expressions artístiques es puguin considerar delicte o es castiguin amb excessiva duresa sense tenir en compte el principi de proporcionalitat", diu el festival, que expressa "tristes" davant aquestes mesures que "menyscaben la llibertat d'expressió".