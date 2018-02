Ros considera que la llei empara al Consorci del Museu de Lleida davant la demanda civil del Bisbat de Barbastre

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha manifestat aquest dimecres que el Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal té "tota la tranquil·litat que s'ha de tenir quan estàs completament convençut que la llei t'empara", en relació amb la denúncia presentada per la via civil pel Bisbat de Barbastre-Montsó per reclamar 111 obres d'art originàries de parròquies de la Franja que formen part de la col·lecció del Museu de Lleida.

Ros ha assenyalat que el 2010 el Jutjat de Barbastre ja va disposar "que una resolució canònica no pot passar per davant d'una consideració civil" i també ha recordat que les 111 obres que reclama el bisbat aragonès estan catalogades i, per tant, protegides per la Llei de Patrimoni català. L'alcalde de Lleida s'ha mostrat convençut que "sense les polítiques proteccionistes que es van fer des del Bisbat de Lleida la immensa majoria d'aquestes obres estarien avui en col·leccions privades o en museus d'arreu del món". Ros ha remarcat que "les polítiques conservacionistes i vetlladores pel patrimoni que es van iniciar a la diòcesi de Lleida amb el bisbe Meseguer van fer que es protegís aquest conjunt d'obres sacres i que ara en puguem gaudir".

Àngel Ros ha explicat que el Consorci del Museu de Lleida encara no ha rebut cap notificació del Jutjat de Barbastre en relació amb la denúncia que va presentar aquest dimarts el Bisbat de Barbastre-Montsó per reclamar l'entrega de 111 obres d'art que es conserven al Museu de Lleida. "Quan rebem la demanda, el consorci i els seus advocats l'estudiaran", ha afirmat.



Tot i això, l'alcalde ha manifestat que des del Consorci del Museu de Lleida –integrat pel Departament de Cultura, la Diputació de Lleida, la Paeria, el Consell Comarcal del Segrià i el Bisbat de Lleida– defensaran "la perfecta legalitat" de les obres que integren la col·lecció del Museu de Lleida, algunes de les quals provenen de parròquies que havien format part del Bisbat de Lleida abans de la segregació d'aquest el 1995, procés que va comportar que les parròquies de la Franja de Ponent passessin a formar part del Bisbat de Barbastre-Montsó.



Finalment, l'alcalde de Lleida ha rebutjat que pugui existir cap tipus d'analogia entre aquest litigi i el de Sixena. "No tenen res a veure, ni la història, ni l'aplicació del dret a un cas i a l'altre", ja que en el cas de Sixena "el que es qüestiona és la legalitat de l'adquisició de les peces per part de la Generalitat", ha afirmat Ros.



El bisbat de Barbastre-Montsó ha denunciat per via civil al bisbat de Lleida i al Consorci del Museu de Lleida per les 111 obres d'art que formen part del Museu de Lleida i que el Bisbat de Barbastre-Montsó reclama com a pròpies des del 1995 i en demana el trasllat a l'Aragó. La demanda es va presentar aquest dimarts al jutjat de Barbastre. Des de la diòcesi aragonesa sostenen que és una acció reivindicativa perquè "l'església ja ho ha dit tot" i ha donat la raó a l'Aragó. "Es fa perquè es reconegui per via civil el dret de propietat de la diòcesis de Barbastre-Montsó sobre les 111 obres", van manifestar un portaveu d'aquest bisbat. En aquest sentit, recorden que el Bisbat de Lleida va reconèixer l'octubre passat, en un acte de conciliació al jutjat de Lleida, que no n'eren propietaris però que no depenia només d'ells tornar-los, si no del Consorci del qual en formaven part altres entitats i administracions i que ell es trobava "amb les mans lligades".



Aquestes 111 peces pertanyien a les antigues parròquies de la Franja segregades el 1995. Aquell any, el Vaticà va dictar un decret en què després de vuit segles d'història, va decidir segregar les parròquies de la Franja de Ponent de la Diòcesi de Lleida perquè passessin a formar part de la de Barbastre-Montsó. A partir d'aquell moment, és quan el bisbat aragonès comença a reclamar a Lleida les obres i peces d'art originàries de les parròquies de la Franja. Fins ara, el conflicte s'havia desenvolupat per la via eclesiàstica.

De les 111 obres, se n’exposen una vintena al Museu de Lleida, entre les quals destaquen el frontal de Tresserra, un retaule de la parròquia de Vilanova de Sixena, una arqueta de pastillatge catalana i un frontal d’altar romànic esculpit, tots dos provinents de la parròquia de Buira. El director del Museu de Lleida, Josep Giralt, va declinar fer declaracions ahir al vespre perquè encara no coneixia el contingut de la demanda.